De Warmste Brouwerijbezoeken: Ontdek Brouwerij Omer Vander Ghinste en steun het goede doel

In het kader van De Warmste Week slaan 28 brouwerijen de handen ineen om een unieke bierervaring aan te bieden: De Warmste Brouwerijbezoeken. Op zondag 1 december opent Brouwerij Omer Vander Ghinste de deuren voor een rondleiding. De volledige opbrengst van het evenement gaat naar De Warmste Week van Studio Brussel.

Tijdens De Warmste Brouwerijbezoeken bij Brouwerij Omer Vander Ghinste ontdekken bezoekers niet alleen de geheimen van hun brouwproces, maar dragen ze ook bij aan het goede doel. De rondleidingen worden begeleid door ervaren gidsen en duren ongeveer anderhalf uur. Bezoekers kunnen zich op verschillende tijdstippen online registreren.

Programma van brouwerijbezoek

“De rondleiding door de brouwerij is een uitgebreide tour van 1 uur en 30 minuten waarin we bezoekers meenemen door het hart van onze site en ze de kunst van het brouwen bij Omer Vander Ghinste laten ontdekken”, zegt Estelle Vlieghe, verantwoordelijke bezoekerscentrum.

De bezoekers worden op het einde van de tour ontvangen met onder andere OMER., Tripel LeFort of Ypra, maar ook Glühkriek MAX en andere bieren worden aangeboden als keuze. De bierdegustatie van de ambachtelijke familiebieren omvat ook een speciale schenkinitiatie van OMER.. Alle deelnemers ontvangen als speciaal aandenken aan hun bezoek een degustatiepakket.

“De Warmste Brouwerijbezoeken zijn voor ons een mooie kans om bezoekers een kijkje te geven in onze bierwereld en tegelijk een bijdrage te leveren aan een prachtig initiatief”, aldus Estelle. “Samen met 28 andere brouwerijen kunnen we het verschil maken voor de mensen die het nodig hebben.”

Inschrijven en bijdrage

Voor slechts 10 euro per persoon krijgen bezoekers een volwaardige rondleiding. Vooraf inschrijven is vereist vanwege het beperkte aantal plaatsen per rondleiding. Voor meer informatie en tickets, bezoek de website www.omervanderghinste.be/warmstebrouwerijbezoek.