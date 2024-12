De online ‘kant & klare kerstquiz’ is terug met enkele nieuwigheden

Lukas Demeersseman uit Heule brengt ook dit jaar de kerstquiz terug voor extra ambiance en gespreksonderwerpen tijdens de feestdagen. “Het is altijd zeer leuk om te horen hoe de kant & klare kerstquiz leeft binnen families en vriendengroepen.”

De kant & klare kerstquiz is toe aan zijn vierde jaargang en is de perfecte activiteit om de feestdagen nog leuker te maken. “Het is een online tv-quiz op bestelling waar je zelf aan deelneemt vanuit de luie zetel met jouw smartphone, wanneer het voor jou het beste uitkomt. Hét alternatief voor te lang tafelen, flauwe moppen of zatte nonkels”, grapt bedenker Lukas.

Hoe spelen?

“Het enige wat je nodig hebt, is een stabiele internetverbinding, enkele smartphones en een scherm (laptop, smart tv, …). Eens je een account hebt gemaakt, kan je de gratis testquiz spelen. Na aankoop van de kant & klare kerstquiz wordt die meteen beschikbaar in je account, klaar om te spelen wanneer je maar wil”, legt Lukas uit.

“Tijdens de kant & klare kerstquiz word je uiteraard ondergedompeld in een gezellige kerstsfeer, maar qua inhoud is het een leuke algemene kennisquiz. Die toffe variatie aan vragen zorgt ervoor dat iedereen zich zal amuseren. Je kiest bovendien zelf of je individueel of in groepjes speelt.”

Nieuwigheden

Voor de editie van 2024 heeft Lukas een tandje bijgestoken, want de kant & klare kerstquiz zit in een nieuw jasje én er zijn enkele nieuwigheden. “Normaal bepaalt het aantal deelnemers dat je selecteert bij aankoop het aantal smartphones dat kan worden gekoppeld om te antwoorden. Maar nu zal het na de aankoop van de kerstquiz mogelijk zijn om lastminute nog extra spelers toe te voegen.”

“Er is ook een nieuwe testquiz beschikbaar. Je hoeft absoluut geen computerwonder te zijn om de kant & klare kerstquiz te spelen. Van een account aanmaken en de gratis testquiz spelen tot het mobiel betalen: alles verloopt intuïtief. Werk je toch liever met een stappenplan? Je kan een overzichtelijke handleiding downloaden zodat iedereen van de familie – ook oma en opa – kan meedoen.”