De leukste West-Vlaamse adresjes volgens … Bart Casteleyn

Elke week geeft een bekende of minder bekende West-Vlaming hier vier tips. Deze week: Bart Casteleyn uit Ichtegem. Bart is de hoofdredacteur van deze krant en van De Zondag.

ETEN: Bar Bristol in Oostende

(foto Bar Bristol)

“Jaren geleden zijn we hier eens letterlijk binnengewaaid… en wat een ontdekking zeg. Wie te snel het Leopold I-plein passeert, zou dit topadresje kunnen missen. De mooi gekleurde luifels verraden de vrolijke sfeer die er in de lucht hangt. Verwacht geen uitgebreide kaart, maar een handvol heerlijke gerechten die verrassen. Het is wel even geleden dat we bij Bruce en Charlotte zijn geraakt, hoog tijd dus dat de wind weer goed zit.”

DRINKEN: Madame Jeanne in Ichtegem

(foto Madame Jeanne)

“In elke West-Vlaamse stad heb ik wel een favoriete koffiebar, maar sinds een jaar of twee hebben we er een in onze eigen (Zuid)straat. Melanie (Jeanne voor de vrienden) serveert supergoeie cappuccino… maar wat de rest van het gezin nog belangrijker vindt: ze maakt superlekker ijs. Dat zeggen niet alleen wij, maar ook de jury van het BK IJs Draaien. Met eindejaar wel gesloten, maar je kan haar creaties bestellen.”

SHOPPEN: De Reyghere in Brugge

(foto De Reyghere)

“Shoppen is eerlijk gezegd geen hobby, al neus ik wel heel graag rond in boekhandels. En nu we toch eerlijk zijn: ook lezen is niet echt een hobby, maar da’s een verhaal voor een andere rubriek. Ter zake nu: De Reyghere is de oudste boekhandel van Vlaanderen. Een pareltje op de Markt in Brugge. Een niet te missen tip voor gazettenliefhebbers ook: een van de weinige plekken waar je buitenlandse kranten kan kopen.”

CULTUUR: Wouter Deprez

(foto Christophe De Muynck) © Christophe De Muynck

“Naast kranten lezen, is komieken gaan kijken wél een echte hobby. Er lopen nogal wat talenten rond in West-Vlaanderen, maar Wouter Deprez is en blijft de absolute koning. Het label ‘comedian’ lijkt me trouwens niet meer echt passen bij deze meesterlijke verhalenverteller, maar soit. De gewezen Geluwenaar tourt nu met Wouter moet meer orde hebben! en goed nieuws: er zijn hier en daar nog tickets. Niet twijfelen, kopen!”