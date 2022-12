De Haan kiest dit jaar voor interactieve kerstdecoratie

Het gemeentebestuur van De Haan investeerde dit jaar in nieuwe kerstverlichting met innovatieve technologie van de firma Verstraete uit Jabbeke. “Interactiever, decoratiever én milieuvriendelijker.”

Biologisch afbreekbaar

“Het volledige aanbod aan kerstverlichting werd voor deze eindejaarperiode in een nieuw jasje gestopt”, zegt schepen van Toerisme Marleen De Soete (Vooruit). “Daar waar de frames van de oude armaturen volledig uit aluminium bestonden, werden ze bij deze nieuwe armaturen van ledverlichting grotendeels vervangen door bioprint. Het grote voordeel hiervan is dat het niet alleen een stuk lichter en zeer decoratief maar ook nog eens biologisch afbreekbaar is.”

Volgens Sofie Verstraete van Verstraete Enterprises wordt kerstverlichting ook steeds interactiever. “Op onze ‘selfie tree bankjes’ in de Potinière kan je leuke kiekjes maken met het hele gezin, door de lampion op het Leopoldplein kan je heen wandelen en op de markt van Wenduine kan je onder een mooie kerstboog gaan zitten. Dit verhoogt de ‘dagwaarde’ van onze kerstverlichting en zorgt bovendien voor een leuke afleiding tijdens het shoppen. Statische kerstdecors zijn verleden tijd.”

Jaarlijks vernieuwen

Gemeente De Haan geeft elk jaar 60.000 euro uit aan kerstverlichting. “Ook dit jaar zijn we binnen dat budget gebleven, maar we vernieuwen onze kerstverlichting dus wel jaarlijks. Met deze nieuwe, interactieve elementen willen we de komende periode extra gezelligheid in het straatbeeld brengen voor inwoners, tweedeverblijvers en toeristen”, aldus nog schepen De Soete.