Davidsfonds reikt zoektochtprijzen uit

Drie maanden lang kon je in Koolskamp en omgeving deelnemen aan de zoektocht van het Davidsfonds. Er werden 41 deelnemingsformulieren genoteerd en voor 20 daarvan was er een prijs voorzien. Karien Scharlaeken uit Lichtervelde was de primus. Luc Vanneste uit Ardooie werd tweede en Jana David uit Koolskamp derde. Ze mochten in De Zwaan hun prijs afhalen. Het DF nodigde meteen iedereen uit naar de komende editie van ‘Vers Geperst’ in het Zonneke op zondag 15 oktober vanaf 9.30 uur. Daar wordt de nieuwste boekencollectie voorgesteld en kan je je lid maken van het DF. De leerlingen van de derde graad van de lagere scholen krijgen nog de hele maand oktober de kans om deel te nemen aan de wedstrijd Junior Journalist. Het thema dit jaar is ‘Oost west, thuis best’. (foto JM)