Davidsfonds Kuurne zit niet stil

Van 15 juli tot 15 augustus kan iedereen zich avonturier wanen met de gratis speurtocht van Davidsfonds Kuurne. Tijdens deze wandelzoektocht van circa vier kilometer zoeken de deelnemers tien locaties door geografische coördinaten in te geven op de smartphone, net zoals bij het bekende geocache.

“Het begon als een initiatief om een originele en leuke gezinsactiviteit te voorzien tijdens de tweede coronazomer. Het werd een groot succes”, vertelt voorzitter Catherine Boury.

“Vorig jaar zochten meer dan 400 deelnemers naar het winnende tienletterwoord. Veel bestuursleden hadden er dus zin in om een nieuwe editie uit te werken. Iedereen draagt zijn steentje bij: het uitstippelen van de wandeling, het opmaken van de vragen, reclame maken of als meter of peter de schatdoosjes regelmatig controleren. Taken genoeg.”

De wandeling vertrekt op de parking van Hoeve Vandewalle en volgt dit jaar een ander parcours, zodat de speurders een andere kant van Kuurne leren kennen. Coördinaten brengen de deelnemers op tien verschillende locaties, waar ze een schatkistje met vragen moeten vinden. Elk goed antwoord levert een letter op waarmee op het einde een tienletterwoord kan gevormd worden, tegelijk het eindantwoord van de speurtocht.

Loting

Na inschrijving op de website van Davidsfonds Kuurne ontvang je een mailtje met alle praktische info en enkele tips.

“We vragen dat iedereen de vindplaatsen respecteert en de doosjes opnieuw zorgvuldig verstopt zoals ze gevonden werden. Zo kan iedereen een maand lang van deze leuke zoektocht genieten. Vorige zomer hadden we geen problemen of klachten. Elke locatie heeft bovendien een meter of peter die het schatkistje regelmatig controleert zodat de wandeling voor iedereen kan slagen”, vertelt Karel Decoene, zelf peter van een schatdoosje.

In oktober volgt een loting voor alle speurders die het juiste tienletterwoord gevonden hebben. Die loting maakt de definitieve winnaars bekend en vindt plaats in Hoeve Vandewalle.

