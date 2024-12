Dansschool Dançar open op oudejaarsavond: “Jaar feestelijk afsluiten”

Dansschool Dançar organiseert voor het eerst een oudejaarsevenement in de dansschool. De all-informule is gebaseerd op de wekelijkse dansavond waar de vraag werd gesteld om een evenement te organiseren op 31 december.

“We startten drie jaar geleden met de succesvolle formule waarbij we wekelijkse dansavonden organiseren op zondag. We kregen regelmatig de vraag of we iets gelijkaardigs wilden doen op oudejaarsavond. In het verlengde van de dansavonden kunnen zowel koppels, vriendengroepen of singles inschrijven voor de all-informule om 2024 feestelijk af te sluiten. We openen de deuren om 18.30 uur en starten met een aperitief en hapjes. Daarna volgt de soep, het hoofdgerecht en dessert met koffie. Onze danszaal wordt omgebouwd tot een feestzaal waar een dj sfeervolle plaatjes draait”, aldus Ricardo en Melissa van Dansschool Dançar. (EVG)