Dag van de Ambachten bij decoratieschilder Curd Vercruysse

Op 17 november vindt Dag van de Ambachten plaats over heel België. Ook Curd Vercruysse (57) uit Kortrijk neemt jaarlijks deel en zet opnieuw de deuren van zijn atelier aan Ten Akkerdreef open voor het publiek. Je kan de decoratieschilder live aan het werk zien. Er zijn demonstraties van verschillende technieken.

Op Dag van de Ambachten zetten wettelijk erkende ambachtslieden die in België actief zijn hun knowhow en talent in de kijker. Het is de ideale gelegenheid voor het grote publiek om een kijkje achter de schermen te nemen. “Mensen zijn altijd curieus naar wat zich afspeelt in mijn atelier. Ik vind het leuk om aan die nieuwsgierigheid tegemoet te komen”, vertelt Curd, die al sinds de eerste editie van Dag van de Ambachten in 2006 deelneemt.

“De reacties zijn steeds positief. Veel bezoekers zijn verwonderd hoe snel ik sommige zaken verwezenlijk, zoals houtimitatie, maar ook omgekeerd, hoe iets veel langer duurt waarvan je het niet zou verwachten, zoals stofferen op de klassieke manier.”

De deuren worden door Curd geschilderd in houtimitatie (notelaar) © Curd Vercruysse

Dat bezoekers op Dag van de Ambachten op zijn vingers staan te kijken, vindt Curd helemaal niet erg. “Na mijn schooljaren, in 1986, ging ik met mijn vader mee in de stiel, ik heb dus al zodanig veel ervaring en kennis opgebouwd dat ik heel goed weet wat ik doe. Ik ben niet nerveus als mensen meekijken.”

“Wat mijn werk definieert is een hoge afwerkingsgraad. Als de klant dat wil, kan ik uiteraard gewoon schilderen of behangen, maar ik geef graag een surplus aan het interieur en laat het niet om iets meer voor te stellen, bijvoorbeeld een raamkader in eikimitatie, in lijn met de deur, in plaats van een effen kleur, of eens iets zot doen met een gewaagd accent. Ik vind het leuk om mee te denken met de klanten.”

Curd vertelt hoe hij de kwaliteit van de ambacht ziet achteruitgaan. “Er is nog maar tien procent van de schilders bezig zoals mij. Ik evolueer ook mee met nieuwe verven en technieken, maar het wordt soms door anderen niet meer degelijk uitgevoerd. Het moet allemaal snel gaan en mag niet te veel kosten. De finesse is er wat uit, en dat hoor ik ook van andere stielmensen.”