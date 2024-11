Cultuursmakers reiken prijzen zomerzoektocht uit

In De Grote Post vond de prijsuitreiking plaats van de zomerzoektocht van Cultuursmakers. Op de foto: enkele mensen van de sociaal-culturele organisatie Cultuursmakers en de winnaars van de hoofdprijzen (twee workshops pottenbakken en twee luxe zonnebrillen). De zoektocht liep de hele zomer over een lusvormig parcours van iets meer dan vijf kilometer met als vertrek- en eindpunt het station van Oostende, het kantoor van Toerisme Oostende of De Pottery (James Ensorgalerij). Ensor was het centrale thema. Wie geen maatje had om mee op zoektocht te gaan, kon elke vrijdagnamiddag van de zomervakantie naar het infokantoor komen. Cultuursmakers zorgde dan voor gezelschap. (HH/gf)