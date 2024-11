Carnavalsvereniging Orde van de Beren start 44ste seizoen op 11.11 om 11.11 uur

Op een symbolisch tijdstip beet de carnavalsvereniging Orde van de Beren de spits af om hun 44ste seizoen in te gaan én om nieuwe leden te verwelkomen. Vierenveertig jaar of 4 X 11 jaar, want de ‘elfde van de elfde’ is altijd de magische datum waarop het carnavalsseizoen wordt geopend.

Waarom wordt 11 als magisch getal gekoppeld aan carnaval? Eigenlijk weet niemand het met zekerheid. In de volksnumerologie is 11 het ‘gekkengetal’. Volgens sommigen omdat 11 een dwaze overschrijding is van 10 (van de 10 Geboden). Een andere theorie zegt: het betekent 12 min 1, waarbij 12 symbool staat voor de volheid en 11 ‘dwaas maakt’ omdat het niet 100% perfect is. In elk geval houdt de Orde van de Beren de traditie in ere.

Penningmeester Nadine Coulier vertelt hoe het 44 jaar geleden begon. “Wijlen mijn man Michel Maes was in 1978/1979 ‘feestleider’ in De Panne, en Marc Decoussemaeker was toen schepen. Deze laatste was eigenlijk de ‘aanstoker’, en dat leidde tot de oprichting van de ‘Orde van de Beren’ in 1979. Hoe ze aan die naam komen? De mannen gingen destijds elke zaterdag aperitieven in Hotel-Café Des Bains aan de markt, en ze bleven dan regelmatig wel eens plakken tot in de late namiddag. Dat ontlokte aan de uitbaatster de uitspraak: ‘Mo zien da bèiren!’. Een van de eerste activiteiten was de deelname aan de ‘Wedstrijd van de best-gemaskerden’ in het carnavalsweekend van februari 1979 en een kroegentocht door De Panne. We zijn ook gestart met onze ‘Revues’, onder leiding van Marc Mainil. De eerste revue dateert van in de beginjaren 1980. Ik herinner me levendig dat we kaartjes voor de voorstelling verkochten in onze bloemenzaak Flora. We hadden drie opvoeringen voorzien in ‘Ons Huis’ op de markt. De tweede dag van de kaartjesverkoop stonden de mensen echter in rijen aan te schuiven aan de winkel. We hebben dan extra voorstellingen ingelast, en het werden er zeven! Met een 70-tal leden in onze groep deden we alles zelf in de revue: de sketches, dansen, we hadden muzikanten, kapsters enz. Nadat café Ons Huis werd gesloten, zijn we verhuisd naar het KTA (nu GO! Atheneum Calmeyn) in De Panne. We zijn ook toegetreden tot de overkoepelende FEN-carnavalsvereniging voor Nederland, België en Duitsland. Mijn man Michel Maes is er nog ondervoorzitter geweest tot hij stierf in 2009. Later is onze Dieter Devos aspirant in de FEN-vereniging geworden.”

Enkel vrouwen

Opvallend is dat het huidige bestuur uitsluitend uit vrouwen bestaat. Dat zijn voorzitter Véronique Vanneuville, ondervoorzitter Norma Maes, secretaris Myriam Velle en penningmeester Nadine Coulier. Voorzitter Véronique: “In ons jarenlange bestaan hebben we samen gelachen, gevierd, de straten van De Panne gevuld met muziek, vreugde en traditie. Maar het is meer dan feesten: carnaval schept een gevoel van verbondenheid, is een uitlaatklep, en een mooi sociocultureel erfgoed! We herinneren ons in de voorbije 45 jaar vooral de hoogtepunten, met de ‘bonte berenavonden’, de ‘exotic nights’, onze mooie kostuums … Samen zullen we ervoor zorgen dat de carnavalstraditie in De Panne blijft bestaan. We starten het nieuwe seizoen met een nieuwe pin én we verwelkomen zes nieuwe leden. Samen blikken we vooruit naar de toekomst, en we staan open voor vernieuwing! Daarom verwelkomen we nieuwe leden met open armen. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via nadine.coulier@telenet.be.”

Op het openingsfeest blikte het bestuur vooruit naar de toekomstige activiteiten: de nieuwjaarsreceptie, de prinsenverkiezing, het FEN-buffet dat volgend jaar in Limburg wordt georganiseerd, de carnavalsstoet in De Panne … Tot slot werd ‘marraine’ Simone Storm in de bloemetjes gezet en werd ‘peter’ Gerard bedankt voor zijn jarenlange inzet en steun. “Marraine is met haar 97 lentes onze rots in de branding”, besluit Véronique. “Ze is altijd aanwezig en nog altijd bereid om een handje toe te steken!”