Carnavalsseizoen gaat van start

De Raad van Elf gaf op het openingsfeest van de Portrettenrekkers in NEW23 het startschot voor het carnavalsseizoen. Deze keer nemen drie duo’s Kandidaat Prinsen en Prinsessen Carnaval het tegen elkaar op. Koninklijk paar Yannick Verheye (31) en Sarah Audenaert (31), nichtjes Rowany De Coninck (36) en Sharon Martens (40) en Dieter Praet (41) en Veerle Vanhooren (48) strijden de komende maanden voor de carnavalstitel. “Het is de bedoeling dat de duo’s tijdens hun campagne Carnaval Maldegem zo goed mogelijk promoten”, vertelt de voorzitter van de ‘Raad van Elf Koninklijke d’Euzdre Veuze’, Kris Wille. “Zo moeten ze proberen zoveel mogelijk de pers te halen en moeten ze zoveel mogelijk kaarten verkopen voor ons groot verkiezingsbal, dat plaatsvindt op zondag 9 februari. Het is de bedoeling om er die dag in cultureel centrum Den Hoogen Pad vanaf 14 uur een echt familiefeest van te maken met alles erop en eraan.” (MIWI/foto MIWI)

Carnaval Maldegem, weekend van 1 en 2 maart. Meer info: www.carnavalmaldegem.be.