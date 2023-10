Winterbar Marichel klaar voor derde seizoen

De gezellig ingerichte schuur van winterbar Marichel opende onlangs opnieuw haar deuren. Initiatiefnemers Ellyn Cobbaert (28) en Jessica Vercruysse (29) bieden weer heel wat lekkers aan in een plek vol vintage en gezelligheid.

Voor het derde jaar op rij openen Jessica en Ellyn op zaterdag en zondag winterbar Marichel. Naast hun voltijdse job als respectievelijk architecte en teamlead bij Iveco Group zetten ze zich in de weekends in voor hun eigen horecazaak. “Dat is druk, al is het eigenlijk een heerlijke combinatie”, steekt Jessica van wal. “Het is iets totaal anders dan onze voltijdse job en bovendien bouwen we hier aan ons eigen kindje”, gaat Ellyn voort.

Jong en oud

Winterbar Marichel staat vol vintage elementen. Klanten kunnen er terecht voor een cocktail en hapjes, maar evengoed voor een kop koffie met gebak. “We krijgen vaak te horen dat mensen zich hier op hun gemak voelen. Sommigen doen zelfs hun schoenen uit!”, lacht Jessica. “Op zaterdagavond blijft het publiek lang zitten voor een babbeltje, op zondag passeren geregeld wandelaars die van ons verwenbordje willen genieten”, vertelt Ellyn. “We krijgen veel mensen van 30 tot 55 jaar over de vloer, al vinden jongeren hier ook zeker en vast hun gading. Onze deuren staan open voor jong en oud”, vult Jessica aan.

Bovendien verhuurt het duo zijn ingerichte zaal aan bedrijven. “Elke vrijdag is onze ruimte te huur en daar maken intussen heel wat organisaties gebruik van. Hier kan hun bedrijfsfeest in een compleet andere sfeer plaatsvinden. Bovendien plannen we dit jaar een heleboel evenementen. Onze Italiaanse avond is inmiddels volzet en ook op oudejaarsavond zijn alle tickets verkocht. Voor onze afterwork op vrijdag 17 november is er wel nog plaats”, zegt Jessica.

Vernieuwde parking

Ook pakt het duo dit jaar uit met een vernieuwde parking. “Vorig jaar hadden we een aantal keer problemen toen auto’s geparkeerd stonden op een uitgeregende wei. Nu plaatsen we betonplaten, waardoor we dergelijke situaties vermijden”, voegt Ellyn toe.