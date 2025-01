Wendy en Savas nemen Café Centrum Nieuwe Stad over: “Hier kan je nog Pac-Man spelen”

Wendy Willeput (55) heeft café Centrum Nieuwe Stad overgenomen samen met haar vriend Savas (50). Ze baatten eerder al tien jaar ’t Pallietertje uit in de wijk Konterdam en willen nu graag activiteiten op poten zetten op maat van de buurt.

“Ons contract liep ten einde in ’t Pallietertje en klanten vertelden ons over deze zaak. We zijn eens komen kijken en we hebben beslist om ervoor te gaan”, vertellen Wendy en Savas. Ze zagen meteen het potentieel. “We willen graag een en ander organiseren voor de oudere mensen die hier in de buurt wonen. We zijn al bezig met de planning voor een tweedaagse met een rommelmarkt en optredens. Elke laatste zondag van de maand hebben we nu al een optreden gepland van 14 tot 18 uur in de zaak. De toegang houden we gratis. We willen op die manier mensen samenbrengen.”

Eigen baas

Wendy staat al sinds haar tienerjaren achter de toog. “Het is begonnen in De Kim en daarna heb ik op verschillende plaatsen gewerkt. Ik doe het graag omdat ik mijn eigen baas kan zijn.” Ook Savas is al lang in het uitgaansleven actief. “Ik heb al altijd als dj gespeeld in verschillende dancings en ik doe het nog altijd graag.”

Het café Centrum Nieuwe Stad kreeg een grondige make-over. “De muren waren wit en er hing tl-verlichting. Het was zeker niet gezellig. Wij hebben alles geschilderd en voor nieuw meubilair gezorgd om voor een warme gezellige sfeer te zorgen.” Er staan ook heel wat retrospellen in het café. “Waar kan je tegenwoordig nog Pac-Man spelen? Hier, dus. We hebben ook een ouderwetse jukebox met plaatjes en eentje met cd’s. Mensen mogen dan eens gratis plaatjes opleggen tijdens een jukeboxmiddag.”

Verenigingen

Sinds de opening in november kreeg Wendy al heel wat positieve reacties. “Mensen zijn blij dat ze hier terechtkunnen om iets te drinken en een babbeltje te slaan. We hebben ook een biljartploeg, twee vogelpiekploegen, een kaartersclub en de spaarkas zit ook al bijna vol.” Ook de muziek wordt afgestemd op het oudere publiek. “Als de sfeer goed zit, wordt er al eens gedanst.”

Petanque

De uitbaters zitten vol plannen. “In de zomer willen we het terras nog vernieuwen en we willen een petanquebaan aanvragen op het grasplein naast het café. We proberen zo veel mogelijk de wensen van de mensen op te vangen en door te geven naar de politiek toe.”