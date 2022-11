Welkom in het WK-dorp van Knokke-Heist: “Veel meer dan voetbal alleen”

Overal in het land sneuvelen de fandorpen, maar niét in Knokke-Heist. Integendeel, daar is een heus WK-dorp op poten gezet waar je élke wedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal kan volgen.

Een tiental schermen vind je op de benedenverdieping, waar je gezellig iets kan eten en drinken én er animatie is voor jong en oud. Boven kan je met vrienden gratis een loge huren. “We willen de mensen in moeilijke tijden iets aanbieden”, zegt burgemeester Piet De Groote.

Neen, WK-gekte is er – vlak voor de start van het kampioenschap – nog steeds niet losgebarsten in ons land. Maar dat we massaal de wedstrijden van de Rode Duivels zullen willen volgen? Dat staat wél vast. En in Knokke-Heist zal je dat allemaal samen kunnen doen in het WK-dorp op het Heldenplein. Vanaf zondag opent de pop-up dagelijks de deuren tussen 11 en 23 uur. “Je zal hier alle wedstrijden van het WK kunnen volgen”, zegt burgemeester Piet De Groote.

VR-voetbalgame

Al is het initiatief veel meer dan enkel het uitzenden van voetbalwedstrijden. In de kidscorner kunnen de kleinsten zich helemaal uitleven. Nood aan iets actiever? Dan kan je jouw reactiesnelheid vergelijken met die van de Rode Duivels tijdens een VR-voetbalgame of een penalty trappen. Op de bovenverdieping is er ook een ruimte waar je originele foto’s kan nemen. Wie dat wil, kan ook een officieel truitje van de Rode Duivels laten drukken.

“Dat er in het hele land fandorpen sneuvelen, betekent niet dat we niet meer geloven in dit concept”, zegt burgemeester Piet De Groote. “Hier is iets te beleven voor jong en oud en past vooral perfect binnen de filosofie van Knokke-Heist. We zijn een sportieve gemeente. Bovendien moet je in moeilijke tijden mensen iets aanbieden en zorgen dat ze zich amuseren. Dat zal hier perfect kunnen.”

Het initiatief is een officiële samenwerking met de Belgische voetbalbond. Francky Dury, ooit nog assistent-coach van de Rode Duivels, kwam als vertegenwoordiger afgezakt naar de kustgemeente. “Persoonlijk vind ik het een prachtig initiatief. Ik voel vooral veel beleving. Het is meer dan enkel voetbal kijken”, aldus Dury. (MM)

Wie de wedstrijden komt volgen, kan behalve iets drinken ook iets eten – van fingerfood tot een burger. Meer informatie en de reservatie van loges op www.heldenplein.be.