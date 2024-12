“Vijf dagen Gits Kermis is eigenlijk een aanslag op je leven”: Tania blijft achter de toog van café De Drie Koningen

Een brand in hun woning in aanbouw en een nieuwe horeca-uitdaging die afsprong. In 2024 zat het voor Tania Vercruysse (51) en Kris Windels (53) niet op alle vlakken mee. “Maar we hebben de knop omgedraaid, we gaan hier verder in café De Drie Koningen.”

Café De Drie Koningen in Gits heeft een rijke geschiedenis die zeker al teruggaat naar halfweg de 19de eeuw. In 1986 blies Lionel Maes het café opnieuw leven in, in 2007 wijzigde Hans Devooght de naam naar ’t Onbeschreven Blad en ook volgende uitbater Wout Beel behield die naam. “In april 2018 zijn wij hier gestart en grepen we terug naar de oude benaming omdat die toch wel een begrip was en is in Gits en omstreken.”

Kampioen met KVO

Tania werkte zelf als ploegleider in de automobielsector, Kris Windels is nu nog altijd financieel manager bij AGS in Pittem, een bedrijf dat zich toelegt op het (ver)bouwen van stallen in de varkenssector. Samen baatten Tania en Kris een poosje de kantine van VP Gits uit tot Wout Beel hen aanzocht om De Drie Koningen over te nemen. Kris Windels is natuurlijk een naam als een klok in de voetbalwereld. Hij is afkomstig uit Ingelmunster, doorliep de jeugdopleiding bij Club Brugge en maakte uiteindelijk het mooie weer bij SK Roeselare en KV Oostende. Hij speelde onder Dennis van Wijk kampioen in tweede klasse met KVO, toen de resultaten daar wat later wat tegen zaten werd Jean-Marie Pfaff even trainer. Kris was uiteindelijk ook nog een tijdje jeugdtrainer, maar de tijd ontbreekt daarvoor.

“Opvolgers zullen we zeker niet hebben; onze enige zoon studeert geneeskunde”

Tania runt De Drie Koningen in haar eentje, in de weekends en op andere drukke momenten springt Kris uiteraard bij. Maar hij kampt met wat fysieke ongemakken. “Daarom ook dat we even uitkeken naar een andere uitdagingen in de horeca. Maar uiteindelijk is dat afgesprongen omdat onze vennoot de afspraken niet kon nakomen. Dat was natuurlijk een opdoffer. We hadden immers ook al wereldkundig gemaakt dat de zaak hier over te nemen is. Er waren ook al enkele mensen die zich gemeld hadden. In principe is een overname nog altijd mogelijk, maar wij gaan ook gewoon door.”

Een tweede tegenslag was de brand in hun nieuwbouwwoning in aanbouw in Kortemark. “Er was heel wat schade, normaal moesten we er nu al in gewoond hebben. Maar het is daar nu terug naar af, Kris helpt daar ook waar hij kan”, benadrukt Tania.

Populair bij fietsers

Ook het café hadden ze zes jaar geleden in een totaal nieuw kleedje gestopt. “We hebben het café toen eigenlijk helemaal gestript en het warm aangekleed. Er staat hier ook een kachel die op koude dagen brandt. Zoals je wel ziet versier ik ook graag, ik heb enkele jaren bloemschikken gevolgd en leef me uit in het decoreren. Zeker ook met de eindejaarsfeesten voor de deur is dat aangenaam.”

Het café is iedere dag open van 10 tot 20 uur, op zondag tot 21 uur en maandag is de sluitingsdag. “Maar dat is geen vrije dag voor mij, dan gebeurt er ook veel werk achter de schermen.”

Ribbetjesfestijn

Tania groeide op in Staden, maar had zelf al een netwerk dat zich uitspreidde over de brede regio. “Natuurlijk komen hier veel plaatselijke klanten, maar er strijken hier zeker in de zomer ook veel fietsers neer. We liggen op fietsroutes en zijn ook infopunt voor Toerisme Westhoek. Op ons terras is er plaats voor 70 personen en het is dan alle hens aan dek. We hebben ook wat vaste mensen die ons komen helpen op zulke momenten.”

Er is ook een zaaltje bij het café waar feestjes gegeven kunnen worden. “De bediening daar doen we dan zelf.”

En dat zaaltje is ook handig bij hét feest van het jaar: Gits Kermis. Dan is het vijf dagen lang feest in het dorp. “Op zondagmiddag is er bij ons dan het ribbetjesfestijn, op maandagmiddag serveren we Chateaubriand.” Het is voor het horecakoppel ook van hot naar her rennen. “Eerlijk? Het is eigenlijk een aanslag op je leven, het is vijf dagen aan een stuk volle bak”, lacht Tania. “Maar gelukkig kunnen we dan ook een beroep doen op onze vaste equipe medewerkers.”

Dagcafé geworden

Gits is sowieso een levendige gemeente. “Verenigingen hebben we niet meer in het café, vroeger was er een dartsclub en hadden we ook minivoetbalploegen. We zijn nu eigenlijk vooral een dagcafé geworden, ’s avonds gaan we om 20 uur dicht.”

Uit de tap stroomt Jupiler, Sint-Bernardus Triple, Duvel 666, Liefmans en Rodenbach, maar het café heeft ook vast een 60-tal streekbieren in huis. “Die we allemaal in het juiste glas serveren. De mensen komen hier om rustig van een streekbiertje te genieten, we serveren daar ook een assortiment hapjes bij. En we zijn ook bekend voor onze picon. Die gaat zo vlot er door dat ik die maak in grote hoeveelheden. Mijn recept? Dat blijft geheim natuurlijk.”

Tania zal in april 2025 zeven jaar achter de toog van De Drie Koningen staan. “En ik zou het sociale contact niet kunnen missen. Mensen komen hier graag een babbeltje slaan, hun hart eens luchten. Ja, soms ben je wat psycholoog, maar dat gebeurt natuurlijk allemaal in vertrouwen. Je bouwt ook een band op met al die vaste klanten. Want sommigen komen wel dagelijks.”

Dat contact viel tijdens corona voor even weg. “Maar ik ben toen voltijds gaan werken bij de poetsdienst van Ter Linde. Zo zag ik toch nog wat mensen. En een warme babbel in een huiselijke sfeer, daar staan we altijd klaar voor”, besluit Tania.

Opvolging in het café zullen Tania en Kris niet hebben, hun enige zoon Jani (23) is een uitmuntend student geneeskunde. Hij zit nu in zijn zesde jaar, loopt momenteel stage in AZ Delta in Rumbeke en hoopt zich straks te specialiseren. “Hij stelde zich kandidaat voor orthopedie en radiologie. We zien wel wat er uit de bus komt”, klinkt het trots.