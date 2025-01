Sportcafé TwentyOne opent officieel de deuren op zaterdag 1 februari

Timon Logie (25) en Ruben Wostyn (24) blazen nieuw leven in de gewezen volkskroeg Victoria aan de Hugo Verriestlaan, nabij de spoorwegtunnel. Het openingsweekend van het nieuwe sportcafé TwentyOne start op zaterdag 1 februari met verschillende acties. Wie niet wil wachten tot dan, kan tijdens één van de proefdraaidagen binnenspringen.

Elke dag zal er iets van sport te zien zijn in TwentyOne. “Voetbal, darts, wielrennen, Formule 1, … alles kan, afhankelijk van het uur en het moment.” De keuze om een sportcafé te openen is niet verwonderlijk. Timon en Ruben, vrienden sinds hun studententijd, zijn beiden leerkracht in de Rhizo Sportschool. “Met TwentyOne is er in Kortrijk eindelijk een café om specifiek sport te bekijken, zo zijn er niet zo veel, behalve in Den Bras zonder geluid”, zegt Ruben.

“Op onze sociale media zullen we de wedstrijden aankondigen die we vertonen zodat onze klanten duidelijk weten wat er op het programma staat. We hebben drie breedbeeldschermen ter beschikking”, vertelt Tim. “In september willen we ook een minivoetbalploegje opstarten en van TwentyOne het stamcafé maken. Twee van onze collega’s zijn het aan het bekijken. De truitjes zijn alvast gemaakt met het nummer in de stijl van ons logo.”

Openingsweekend

Op zaterdag 1 en zondag 2 februari, telkens vanaf 11 uur, vieren Tim en Ruben het openingsweekend van TwentyOne. “Zaterdagavond zijn er braadworsten te verkrijgen vanaf 18 uur en om 21 uur volgt een gratis vat Bockor. Er lopen ook verschillende acties zoals ‘trio van ’t vat’ waarbij je van elks één pintje krijgt aan verlaagde prijs. We doen ook happy hours, stunten met long drinks aan slechts 8 euro, en een meter bier aan 21 euro (volgens de naam) in plaats van 24. Mogelijks komt KVK-speler Brecht Dejaegere langs”, vertelt Tim enthousiast. Zondagmiddag wordt het WK veldrijden uitgezonden.

TwentyOne zal vanaf februari telkens open zijn van dinsdag tot en met donderdag van 16 tot 23 uur, op vrijdag van 16 tot 1 uur, op zaterdag van 11 tot 1 uur en op zondag van 11 tot 23 uur. Wie nu al benieuwd is naar de jeugdige, warme sfeer van het sportcafé, kan op één van de proefdraaidagen langsgaan op zondag 19 en 26 januari van 13 tot 23 uur en op vrijdag 24 en woensdag 29 januari van 16 tot 23 uur.