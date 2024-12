“Soms zitten er hier vier generaties samen aan de toog”: Rita (73) al ruim 40 jaar de waardin in café De Pauw in Staden

Een halve eeuw geleden deed Rita De Vlaeminck (73) haar intrede in Café De Pauw, al ruim vier decennia is ze nu zelf uitbaatster. Ze verloor veel te vroeg haar man Johan Deruytter (58), maar op aanraden van hun drie dochters doet Rita verder.

Rita De Vlaeminck is van Koolskamp afkomstig, maar haar man Johan Deruytter was een geboren en getogen Stadenaar. Met een eigen transportfirma. “We woonden hier een tiental jaar recht tegenover het café dat toen werd uitgebaat door nonkel Marcel Deruytter en tante Lea Huyghe. Ik kwam hier toen al helpen, mijn pa zaliger had altijd al voorspeld dat ik ooit in het café zou belanden. En dat gebeurde ook in 1983, mijn pa was toen al overleden. De tien jaar ervoor had ik door vaak in te springen eigenlijk al de klanten leren kennen. Toen wij hier introkken hebben we binnen in het café een muurtje weg gegooid, maar vooral de woning uitgebouwd. We creëerden boven een living waar onze drie dochters rustig konden vertoeven terwijl wij het café open hielden.”

Zaterdag 28 december houden de B-reserven van SK Staden voor het eerst een kerstmarkt op de parking van De Pauw

Rita en Johan kregen drie dochters: Chantal (51), Siska (48) en Sabine (44). Zij zorgden al voor vijf kleinkinderen. Het waren ook de dochters die Rita aanspoorden om door te gaan met het café bij het overlijden van Johan in 2008. “Hij was al een tijdje ziek, maar was amper 58 jaar.”

Praten tegen klanten

In het café aan de Diksmuidestraat is de foto van Johan nog prominent aanwezig. “Maar hij is nu van hoek verhuisd om plaats te bieden aan de kerstboom.” Het café straalt van stoelen en tafels tot de sanseveria’s op de vensterbanken nostalgie uit. “Café houden is zo simpel niet als velen denken”, valt Rita met de deur in huis. “Toen we destijds startten zei de brouwer dat het twee jaar duurde voor je wist of je wel voor de job diende. En dat klopt, hoeveel voelen er zich niet geroepen om meteen te stoppen. Als je achter de toog staat moet je niet met je smartphone bezig zijn, je moet babbelen tegen de klanten. En tegen iedereen, zowel tegen de man die iedere week komt als tegen de toevallige passant. Enkel zo gaan mensen zich thuis voelen in een café. Zelf heb ik al veel verdriet en miserie moeten aanhoren, maar ik kon ook bij mijn klanten terecht toen Johan overleed.”

Hij was ook een graag geziene Stadenaar, secretaris en koersdirecteur van Gent-Staden, lokaalhouder van de vinkenvereniging. Hij was ook lid van Biljartclub Nooit Moe en voorzitter van Wielertoeristenclub Recht Voor Allen. “Hij was ook iemand die altijd een ander ging helpen, na zijn overlijden zijn mensen me hier nog komen bedanken voor wat hij voor hen gedaan had. Soms ook mensen die ik niet kende. Ik ben ook blij dat de koers is blijven bestaan. In 1974 was die op sterven na dood, samen met enkele vrienden heeft hij daar dan de schouders onder gezet. De finish ligt hier nog altijd voor de deur, het is altijd een druk weekend natuurlijk.”

Coureurs en biljarters

Rita heeft ook het dagelijkse gezelschap van Zora, haar cocker spaniel van 13 jaar. “Hij is ook graag gezien door de klanten.”

De openingsuren van het café, waarvan de oorsprong van de naam De Pauw voor Rita onbekend is, zijn door de jaren heen wat ingeperkt. “Van dinsdagnamiddag tot vrijdagmorgen blijf ik gesloten. Op vrijdag ga ik open iets voor 10 uur en sluit ook even kort na de middag om daarna weer open te gaan, op zaterdag hetzelfde als op vrijdag en op zondag kun je hier terecht tot de middag. Ook op maandag zijn we ’s morgens en ’s avonds open. Maar nooit veel langer dan 20 uur, dat hier al heel lang een traditie. Er mag dan nog tien man aan de toog zitten, de klanten hebben er begrip voor als ik aankondig dat het het laatste pintje is. Ook dinsdagvoormiddag ben ik open.”

De wielertoeristen en de biljartclub hebben er nog steeds hun thuishaven. “De vinkenvereniging is vertrokken, maar daar gaan we niet veel woorden meer aan vuil maken.” Een dikke tien jaar geleden verwelkomde Rita dan een nieuwe vereniging: The Whartons. “Iedere dinsdagavond het café is dan gesloten komen ze country linedance beoefenen in het zaaltje. En ik doe ook mee, om in beweging te blijven. Het is ook een leuke groep. Ons café heeft ook het voordeel een grote parking te hebben naast de deur. Op die parking zullen de B-reserven SK Staden, die hier ook hun lokaal hebben, voor het eerst een kerstmarkt houden. Die jonge gasten vroegen dat, ik kan dat niet weigeren natuurlijk. Zaterdag 28 december is het voor de eerste keer zover.”

Stoans Stiksje

In De Pauw komt zowel jong als iets ouder volk. “Ze komen ook van overal rond, soms zitten er hier vier generaties aan de toog. En iedereen babbelt hier tegen iedereen. En ik doe natuurlijk mee”, lacht Rita. Al heeft corona ook heel wat zaken veranderd. “Ik vind dat de mensen veel gevoeliger geworden zijn, ze kunnen wat minder verdragen van elkaar. En het caféleven is op zich in al die jaren natuurlijk ook veel veranderd.”

Maar Rita gaat nog met plezier verder. “Ik vraag 1,80 euro voor een pintje, voor de prijs moeten ze het dus niet laten. Maar het café is onze eigendom, dus heb ik wat minder kosten. Opvolging? Allicht niet, maar zeg nooit nooit. De toekomst zal moeten uitwijzen of het hier na mij café blijft. Maar ondertussen doen we verder, in een huiselijke sfeer. Ik geniet ook nog van het contact met de mensen. En als ik eens weg moet, dan sluit ik eens een dagje extra, maar ik kondig dat altijd op tijd aan. En op drukke momenten kan ik een beroep doen op mijn kinderen en de oudste kleinkinderen hebben al ontdekt dat ze hier ook eens zelfs op een sluitingsdag met hun vrienden kunnen komen drinken. Het bomvolle café van vroeger zal wel niet meer terugkeren”, is Rita realistisch. “En daar zijn veel redenen voor, onder meer de alcoholcontroles. Ik verkoop hier al heel wat alcoholvrij bier. Je ziet dat de schrik er toch in zit bij de mensen.”

Het zaaltje van De Pauw wordt ook gebruikt voor de repetitie van toneelvereniging ’t Stoans Stiksje. “Er is hier dus nog voldoende leven in de brouwerij en zo heb ik het graag”, besluit Rita.

