Nieuwe zaak Habaja combineert brocante met café: “We houden het bewust gemoedelijk”

Oostende is een opmerkelijk adresje rijker. In de Wittenonnenstraat ligt namelijk Habaja, een winkels met schitterende tweedehandsvondsten, maar evenzeer een gezellig café. “Alles wat je van meubels ziet staan, is ook gewoonweg te koop”, zegt Sam Van Sand (34), die samen met Kayleigh Vandevyvere (26) de zaak uitbaat.

Gedimde lichten, veel kaarslicht, jazzmuziek op de achtergrond, toffe meubels en decoratie, en een pak boeken en vinyl. Je voelt meteen dat Habaja anders is dan een doorsnee horecazaak. Een de inkom staat ook een knappe piano. “Die is te koop, ja.” Aan het woord is Sam, medezaakvoerder en gepassioneerd door tweedehands. In Habaja kan je zowel genieten van een goeie pint of deugddoende koffie, maar evenzeer alles kopen wat in de winkel staat of hangt. “Het idee hadden we al een tijdje, maar het was alleen zoeken naar een geschikt pand.” Met een duwtje in de rug van het Economisch Huis namen ze hun intrek in de Wittenonnenstraat 37, vlak aan de hoek met de Aartshertogstraat. “We geloven sterk in circulaire economie, hergebruik, recyclage en tweedehands, en zijn dan ook grote fans van onder meer rommelmarkten en brocante. Alle producten die we in Habaja aanbieden, zijn afkomstig van allerlei markten, maar evengoed van bij mensen op zolder of in de kelder. (lacht) Ik denk dat het iets typisch Belgisch of Vlaams is om zoveel mogelijk bij te houden of te sparen. Intussen komen af en toe mensen binnen om hun spullen aan ons aan te bieden.”

Teusje

“We besloten dit te combineren met een café. Geen luide muziek, maar rustig iets drinken, gezellig bijpraten of een boek lezen. Mensen mogen ook zelf een plaatje opleggen. We steken ook heel bewust niet te veel verlichting aan om de sfeer intiem te houden. Daarnaast, in hetzelfde gebouw van ons café zijn meer dan twintig sociale woningen gevestigd. We willen het ook voor de bewoners rustig houden. We hebben onze inloopperiode achter de rug en de zaken gaan goed, ja. We hadden het gevoel dat Oostende nog geen concept als de onze had. Dat is ook wat klanten ons vertellen: in pakweg Gent of Brussel zien ze de combinatie van bar en brocante wel eens, maar hier verwachtten ze het niet meteen. Eerlijk gezegd vind ik ons ook passen in de straat en zijn we een mooie aanvulling met de overburen van café De Pelikaan.”

Van klas naar tap

Sam en Kayleigh, allebei leerkracht, leerden elkaar kennen aan school De Vlieger in Oostende. Sam heeft z’n leerkrachtcarrière even op pauze gezet voor Habaja, Kayleigh blijft intussen voor de klas staan. “Toen we elkaar leerden kennen, bleken we allebei van Diksmuide te zijn én bleek zelfs dat we bij elkaar om de hoek woonden. Intussen zijn we gevestigd in Oostende, maar in onze zaak zal je ook een knipoog naar onze geboortestad terugvinden: het bier Papegaei van brouwerij Verstraete (gelegen in de Grote Dijk 13, red.). We proberen ons ook op vlak van drank en spijzen te onderscheiden. Ze bieden we losse thee aan in samenwerking met de Oostendse theespeciaalzaak Tealicious. Eerlijk waar, losse thee kunnen aanbieden is een echte meerwaarde. We bekijken met Tealicious om ook theeworkshops te organiseren. Nog een leuke extra: we zijn de enige in Vlaanderen die het bier van brouwerij Lutgarde aanbiedt. Je vindt hun brouwsels vooral in Wallonië en Noord-Frankrijk, maar nu dus ook bij ons – al hun vijf bieren, trouwens: de pils, blonde variant, ‘blanche‘, fruitbier en IPA.” Sam heeft wel café-ervaring. “Tien jaar geleden baatte ik in Gent de kleine bruine kroeg De Biekorf uit. Ik was open van 17 tot 5 uur en dat zorgde voor een mooie mix van werkers en studenten.” Habaja is open van donderdag tot en met maandag van 10 tot 20 uur.

Nonkels

Rest nog één vraag: is de naam van de zaak, Habaja, geïnspireerd op de populaire televisiereeks Nonkels? Daarin leert Pol (Wim Willaert) de bekende West-Vlaamse uitspraak aan Innocent (Blaise Afonso). Sam moet eens lachen wanneer we de uitspraak voorleggen. “Nee nee, onze zaaknaam is niet op de reeks geïnspireerd. Het is louter toeval en je moet er niet te veel achter zoeken. Habaja, dat staat gewoon voor ‘op ‘t gemak, rustig, gemoedelijk”. Voila”, knipoogt de uitbater besluitend. (TVA/ foto TVA)