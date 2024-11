Na opflakkering vorig jaar terug minder cafés in Moorsleedse dorpskern

Nadat de Moorsleedse horeca vorig jaar terug een opflakkering kende, is het nu terug een beetje naar af. Twee cafés in het centrum van de gemeente sloten recent de deuren. Ondertussen blijft het gemeentebestuur ook zoeken naar een oplossing voor jeugdhuis Den Teirlink op de Marktplaats.

Na de coronacrisis kende de Moorsleedse horeca enkele moeilijke jaren. Het aantal horecazaken in de Lievensgemeente was met enkele vingers te tellen. Daar kwam vorig jaar serieus verandering in. Met De Vlasschaard, café In Cany en Den Blauwvoet heropenden op enkele maanden tijd drie cafés. Anderhalf jaar later is het echter terug naar af. Zowel De Vlasschaard langs de Roeselaarsestraat als Den Blauwvoet op de Marktplaats staan sinds kort terug leeg. De panden staan inmiddels al te koop of te huur.

“Natuurlijk betreuren we dit. Vorig jaar kregen we terug het gevoel dat de horeca bruiste in Moorslede. Horecazaken vinden we erg belangrijk. Ze zorgen ervoor dat mensen, die misschien anders alleen thuis zitten, toch sociaal contact hebben”, aldus schepen van lokale economie Nessim Ben Driss (Visie).

Hij merkt dat de horeca geen gemakkelijke tijden beleeft. “Maar ik ben er van overtuigd dat er voor de leegstaande panden nog een horecatoekomst is. Hopelijk geraken ze snel terug ingevuld met geknipte mensen.”

Wat met jeugdhuis?

Ondertussen staat naast café Den Blauwvoet ook het plaatselijke jeugdhuis Den Teirlink nog altijd leeg. Het voormalige bestuur hield er op 1 mei mee op waarna de gemeente een concessie uitschreef om een uitbater te vinden. Dat leverde echter nog niets op.

“Er hebben wel enkele geïnteresseerden geïnformeerd, maar een oplossing voor het jeugdhuis is er nog niet”, aldus schepen van jeugd Jürgen Deceuninck (STERK). Het jeugdhuis werd onlangs nog ingepalmd door enkele medewerkers van de gemeente die in aanloop naar hun deelname aan de Kom op tegen Kankerrun er een pannenkoekenbak organiseerden. “Maar het is niet de bedoeling dat het telkens zo lang leeg staat. Binnenkort zitten we nog eens samen met de jeugdverenigingen en brengen we enkele nieuwe voorstellen op tafel.”