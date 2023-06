Locaties en groepen De Dulle Dunderdagen 2023 in Izegem zijn bekend: negen optredens op evenveel donderdagen

Dit jaar zijn er negen Dulle Dunderdagen in de zomermaanden in Izegem. Op die donderdagen worden in Izegemse cafés optreden georganiseerd waarbij de cafébazen een financieel duwtje in de rug krijgen van het stadsbestuur. De traditie bestaat al sinds 2017, maar werd even onderbroken door corona. Café Comodo opent de debatten op donderdag 29 juni, de afsluiter is voor café De Lindewijk op donderdag 31 augustus.

Donderdag 29 juni 2023 : café Comodo – B-Jorn

Donderdag 6 juli 2023 : geen Dulle Dunderdag wegens Wereldfolklorefestival

Donderdag 13 juli 2023 : café De Koornmarkt – Edje Ska & de Pilchards

Donderdag 20 juli 2023 : café Leute’s – De Kemels

Donderdag 27 juli 2023 : café In ’t Geniep – High Level Rock

Donderdag 3 augustus 2023 : café Den Ondank – Wolfman Jack

Donderdag 10 augustus 2023 : Café Ariba – Gravity

Donderdag 17 augustus 2023 : café Playa – Vanairs

Donderdag 24 augustus 2023 : Sportkaffee De Krekel – Retired Punx

Donderdag 31 augustus 2023 : café de Lindewijk – The Basscats