Kerstchaletdorp in Roeselare opent vanavond de deuren: Chalet Canard is nieuw; Frituur Prinsenhof is terug

Vanaf vrijdag 22 november tot zondag 5 januari kun je op het Stationsplein terecht in de diverse chalets waar je lekker kunt smullen en drinken, maar vooral ook genieten van de winterse sfeer. Het chaletdorp verwelkomt één echte nieuwkomer en ook Frituur Prinsenhof is terug. Het dorp oogt indrukwekkender dan ooit.

De kerstchalets schuiven noodgedwongen iets op richting de spoorwegbrug, maar de nieuwe opstelling valt alvast bij iedereen in goede aarde. Ook het reuzenrad staat al opnieuw te blinken op het Stationsplein. Al van bij de eerste editie, toen de chalets nog op de Grote Markt opgesteld stonden, zijn Sven Lagae en Saskia Lein op post. “Dat is 15 jaar geleden, 13 jaar geleden zijn we dan gestart met danscafé Mojo.” Dat staat over te nemen. “Maar zolang we de gepaste kandidaat niet vinden, gaan we met enthousiasme verder.”

Maar het worden nu sowieso heel drukke dagen voor het koppel. “Saskia blijft meestal in het café, zelf ben ik hier op post op de kerstmarkt. We zijn ook als enige chalet telkens al van ’s morgens open, in totaal 45 dagen. In de week blijven we open tot middernacht, op vrijdag en zaterdag is dat wat langer, maar vaak gaan we met de hier aanwezige klanten nog verder vieren in café Mojo”, benadrukt Sven. Naast een Christmas Party op kerstdag zelf, heeft Chalet Mojo ook nog een grote naam uitgenodigd: Marina Wally. “Inderdaad, de dochter van de legendarische Eddy Wally. Ze was al eens bij ons te gast, ik moet zeggen dat de ambiance er ook meteen goed in zat.”

Yves Segers zingt op de openingsavond aan chalet Den Hert

Qua eten houden ze het in Chalet Mojo bij snacks en tapas, er is een uitgebreide drankenlijst. En ook heel wat groepen boekten al een plaatsje. “Vaak bedrijven, maar ook afdelingen van AZ Delta vinden vlot de weg naar hier.” Reserveren bij Sven en Saskia kan op 0478 20 68 19.

Ook Alexander Plancke (Bistro Botanique) en Jens Spillebeen (Beste Frietjes) zijn weer op post met Bar Rudolph. Het jonge duo presenteert de gebruikelijke winterse dranken, maar ook een eigen cocktail waarvan ze veel verwachten. Je kan er ook gourmet, raclette en stoofpotje van wild eten, ook hier reserveer je best (Alexander: 0471 66 45 48). “Iedereen is hier uiteraard welkom, maar vaak hebben we hier toch een iets jonger publiek.”

Winterwandeling bij Den Hert

Een andere vaste waarde is Den Hert. Kevin Caytan en Anne-Laure Haghedooren (WestFriet) krijgen daarbij de steun van Hans Soenen en Dieter Delbecke. Het is met voorsprong ook de grootste chalet. “Nu meet die 16 op 12 meter, nog een derde meer dan vroeger. We kunnen zo ook groepen tot 40 man een plaatsje geven om teppanyaki of raclette eten. Heel wat groepen en bedrijven schreven al in. Maar dat kan nog bij Kevin (0473 97 83 37). Maar ook onze tapaskaart is uitgebreid, met onder meer warme nacho’s, coquilles, scampi’s…”, somt Anne-Laure op. Naast een uitgebreid assortiment aan dranken pakt Den Hert opnieuw uit met heel wat activiteiten. Bij de opening op vrijdag 22 november komt Yves Segers zingen. Op zondag 1 december zal de Sint te gast zijn tussen 17 en 18 uur. Zaterdag 7 december staat de foute skipakkenparty op het programma en op 28 december komt coverband Domino de chalet op stelten zetten.

Maar gedurende de hele winterperiode kun je ook een winterwandeling maken. “Dat is een tocht van vijf kilometer met onderweg 14 opdrachten. De deelnameformulieren kun je ophalen in de chalet, waar ook het start- en eindpunt is. Deelnemen kost vijf euro, maar daar zijn al popcorn en een warme chocomelk in begrepen.”

Shotjes voor Think Pink

Ook de broers Gregory Vandeweghe en Steve Grymonprez zijn opnieuw op post met hun chalet met de toepasselijke naam Les Frères. Gregory is de man achter café ’t Hoekske in Beveren, broer Steve runt restaurant Historic in Dadizele en maakte recent ook een zijsprongetje door frituur Fritoric te gaan uitbaten. Het duo is er alvast klaar voor om er opnieuw een lap op te geven. “Vorig jaar was het een prachtige editie, die hopen we te herhalen. We staan hier nu voor de derde keer, opnieuw in een andere opstelling. Maar het ziet er allemaal goed uit, het centrale plein tussen de chalets zal straks wellicht ook helemaal vol staan met mensen die komen meegenieten. Wij organiseren zeker weer een foute party en een retronight, maar een datum kunnen we daar nog niet op kleven. We zullen nu ook zeker op drukkere momenten al van kort voor de middag openen. Mijn broer Steve is huis-dj, hij zorgt ook altijd voor de ambiance. En we mogen ook het goede doel niet vergeten, we verkopen shotjes waarvan de opbrengst naar Think Pink gaat. Ons cateringaanbod blijft eerder beperkt tot snacks, van een croque tot een tartiflette.”

De nieuwkomer die Loco (vroeger De Loods) vervangt in het kerstchaletpark is Bar Carnard die nu uitpakt met Chalet Canard. Sinds anderhalf jaar is Elewout Sanou de man achter het barconcept in de Delaerestraat 22 in het pand waar vroeger ook nog The Palace onderdak had. “Met de mensen waarmee we ook de afterwork-party’s organiseren, gaan we nu ook onze schouders zetten onder een chalet. Het is allemaal nieuw voor ons, maar we zullen zeker over een uitgebreid assortiment aan jenevers en bieren beschikken. Ook cocktails en shotjes zul je bij ons kunnen krijgen en natuurlijk ook al dan niet sterke koffies. Maar ook non-alcoholische dranken staan uiteraard op de kaart. We willen met onze chalet een breed publiek aanspreken. Ook voor de inrichting van onze chalet hebben we de nodige aandacht.”

Terug na jaartje afwezigheid

Vijf chalets waar je dus je kleine hongertjes en grote dorst kunt lessen, maar ook Frituur Prinsenhof is na een jaartje afwezigheid terug. En nu in een echte chalet. “Twee jaar geleden hadden we hier al een plaatsje met de frituur, maar nu zullen we beter geëquipeerd zijn. We hebben een chalet waar we een professionele Perfecta-frituur hebben geïnstalleerd. Je zal hier een een mooi frituurassortiment kunnen krijgen. Maar ook burgers en braadworsten. Consumeren kan niet binnen, maar we voorzien voor onze chalets wel plaatsjes waar je kan eten,” zegt Pascale Nowé die samen met Jurgen Sierens al 13 jaar de frituur in Rumbeke draaiende houdt.

De kerstschalets staan van vrijdag 22 november tot en met zondag 5 januari op het Stationsplein.