Kali Bar Club brengt nachtleven naar Bellegem: “Resident dj JM Marina, gekend tot Zuid-Frankrijk, draait electro house”

Op de Doornikserijksweg, in het gewezen pand van dans- en nachtclub Casa By Night, opende 12 januari “bar d’ambiance” Kali Bar Club. “Het is geen discotheek. We hebben uiteraard een dansvloer, maar hier kan je ook gewoon iets drinken aan de bar”, zegt uitbater Gautier. Kali Bar Club richt zich op 25-plussers en is enkel open op vrijdag en zaterdag van 23 tot 5 uur.

Voor enkele jaren leegstand kon je tot diep in de nacht dansen in Casa By Night in de Doornikserijksweg 182. “Ik baatte hier vijf jaar mijn discotheek uit”, zegt Bellegemse eigenaar Jean-Michel Facon (75). “Ik organiseerde ook soms liveoptredens, waaronder Reda Taliani. Mensen kwamen toen van Parijs tot hier. Sinds COVID-19 stond het pand leeg, dus ik ben blij dat er eindelijk weer leven in komt.”

“We kunnen tegen de 400 personen ontvangen. Privéfeesten zijn ook mogelijk” – medewerker Leite Albano

In tegenstelling tot Casa By Night is Kali Bar Club enkel open op vrijdag en zaterdag van 23 tot 5 uur. De bar d’ambiance werd herschilderd en er werd nieuw materiaal aangekocht. “Het was enkele jaren gesloten dus een opfrissing was nodig. We kunnen tegen de 400 personen ontvangen. Privéfeesten zijn ook mogelijk”, zegt medewerker Leite Albano.

Serveuse Severine Chevreau, medewerker Leite Albano en dj JM Marina © MD

“In de bar werken we met cocktails van de dag. Naast de gekende dranken serveren we hier ook de champagnes Veuve Clicquot en Ruinart” – zaakvoerder Gautier

“We draaien voornamelijk electro chic en melodic house, occasioneel aangevuld met livemuziek zoals een saxofonist of violist. Onze resident dj is JM Marina. Ze gekend in Europa en speelt in grote clubs zoals Le Marina in Le Barcarès en La Luna in Canet-en-Roussillon, allebei in Zuid-Frankrijk. Ze heeft veel fans. Mensen komen soms van ver buiten de regio om haar muziek te ontdekken”, vertelt Gautier. “In de bar werken we met cocktails van de dag. Naast de gekende dranken serveren we hier ook de champagnes Veuve Clicquot en Ruinart. Op vat hebben we Stella Artois – drie glazen voor 10 euro – en Triple Karmeliet.”

Het loungegedeelte in Kali Bar Club © MD

“Mensen moeten zich kunnen amuseren zonder zorgen. We hebben overal camera’s hangen, ook op onze parking” – zaakvoerder Gautier

Kali Bar Club zet ook enorm in op veiligheid. “Mensen moeten zich kunnen amuseren zonder zorgen. We hebben overal camera’s hangen, ook op onze parking (goed voor een 50-tal wagens). Onze vestiaire is beveiligd en aan de inkom staat security”, aldus Gautier. “We geloven in Kali Bar. We hebben een goede locatie met veel passage en zijn één van de weinige bars die zo laat openblijven ’s nachts.”