Juf Petra volgt tweede passie en opent koffiebar in haar woonkamer

Petra Lannoyé combineert haar job in het onderwijs met een passie voor koffie: als ze niet voor de klas staat, vind je haar in haar koffiebar ‘My home my coffee’ in de Vredelaan. Ze bouwde daarvoor de woonkamer van haar eigen huis om.

“Ik heb in 2018 een barista-opleiding gevolgd omdat ik zelf zo verzot ben op koffie”, vertelt Petra Lannoyé (49). Ze geeft les in het eerste leerjaar van basisschool De Zilvermeeuw. “In het verleden combineerde ik dat wel vaker met een flexi-job in een koffiebar. Een leuke combinatie. Maar op een dag zei mijn zoon: waarom begin je niet zélf een koffiebar? Hij sloeg op dat moment ook net zijn vleugels uit, dus had ik er thuis wel plaats voor”, klinkt het.

Intussen is die koffiebar een feit: ‘My home my coffee’, in de Vredelaan, is open op zaterdag, zondag en maandag. “Vanaf januari doe ik enkel nog op zondag en maandag open. Dat zijn sowieso mijn twee beste dagen, en eigenlijk werk ik nu zeven op zeven. Ik kijk ernaar uit om eens te kunnen uitslapen”, glimlacht Petra.

Ontmoetingsplek

Petra bouwde de woonkamer van haar eigen huis om tot koffiebar. “Ik ga zelf graag naar koffiebars voor dat ontspannende gevoel: bij een koffietje staat de tijd even stil. En drempelvrees hebben de mensen hier zeker niet. Wel integendeel. Mijn koffiebar is zo’n beetje een vaste ontmoetingsplek geworden voor mensen uit de buurt. Iedereen praat hier met iedereen.” Ook Mila de poes en Lex, een twaalfjarige golden retriever, dragen bij aan het huiselijke gevoel. “Lex zorgt voor de ontvangst: gelijk wie er binnenkomt, hij staat altijd even op om de mensen te begroeten”, zegt Petra. Zelf geniet ze ook van de babbel met haar klanten. “Ik ben sowieso wel sociaal ingesteld. Het leuke is dat ik hier weinig stress ervaar. Op de rustige momenten kan ik zelfs wat schoolwerk doen.”

‘My home my coffee’ (Vredelaan 60) is elke zaterdag en zondag open van 9 tot 16 uur, op maandag van 8 tot 17 uur. Vanaf januari is de koffiebar enkel nog op zondag en maandag open, en daarnaast ook in de vakantieperiodes. Er is een beperkte lunchkaart.