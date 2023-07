Iconische La Terrasse du Zoute in Knokke heropent de deuren: “Gaan voor kwaliteit in rustig kader”

Het Terrasse du Zoute opent opnieuw haar deuren dit weekend.

Hij is terug van nooit helemaal weggeweest, Stefan Vanhollebeke (55). Komend weekend blaast hij La Terrasse du Zoute – één van de bekendste zaken in Knokke-Heist en bij uitbreiding aan de kust – nieuw leven in. Alleen de naam blijft hetzelfde, voor de rest wordt het helemaal anders. À l’aise, zegt Stefan zelf.

Bloed kruipt waar het niet gaan kan

Het nieuws kwam onverwacht, in september vorig jaar. De iconische luxebrasserie La Terrasse du Zoute sloot met onmiddellijke ingang de deuren. Gezondheidsredenen, klonk het bij uitbater Stefan Vanhollebeke. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Nog geen jaar later heropent de zaak de deuren. De locatie en de naam blijven ongewijzigd, maar voor de rest zal het wel helemaal anders zijn.

De constante rush van een brasserie? Neen, dat wil Stefan niet meer. Het interieur en de indeling van La Terrasse du Zoute gingen op de schop. Enter het nieuw concept, waar gezelligheid en vooral genieten en rust centraal staan. Op de menukaart geen klassieke gerechten. Wél een ruim aanbod sharing food.

First come, first serve

“Ik heb een plek gecreëerd die je in de ruime omgeving niet snel zal vinden”, zegt Vanhollebeke. “Op deze manier ben ik terug gemotiveerd om nog lang door te gaan. À l’aise, dat moet het hier zijn. Mensen die hier komen, moeten genieten in alle rust. Aan reservaties doe ik niet meer. First come, first serve. Willen de mensen een hele avond blijven hangen? Geen probleem. Weet je, het liefst van al zou ik een bordje aan de deur hangen met als opschrift ‘Are you in a hurry? Please come back when there is time to relax and enjoy.’”

“Je ziet het zelf, de indeling is helemaal veranderd. We wisselen hoge tafels af met loungezetels. Een bewuste keuze die ik maakte in samenspraak met mijn vrouw Nathalie, die zich enorm hard inzette voor het resultaat dat we vandaag zien. We willen kwaliteit aanbieden in een gezellig, rustig kader.”

Volledig nieuw decor

Wie La Terrasse du Zoute dezer dagen binnenwandelt, komt effectief terecht in een volledig nieuw decor, stellen we vast tijdens een rondleiding. “Kijk, een ruim aanbod exclusieve wijnen en champagnes”, zegt Stefan trots wanneer we enkele flessen passeren. “Wil iemand proeven van een exclusieve wijn, zonder de hele fles meteen op te drinken? Geen probleem, dan nemen ze de fles gewoon mee naar huis. We hebben een systeem waarbij de wijn eenmaal open tot enkele weken perfect goed blijft.”

Tijdens ons bezoek valt het op hoeveel mensen binnenwandelen om te vragen of ze opnieuw kunnen eten bij La Terrasse du Zoute. “Mensen kunnen hier nu al terecht voor een drankje. Sinds er opnieuw beweging te zien is, zijn er al héél veel mensen langsgekomen met die vraag. Ik ben overtuigd dat heel wat vaste klanten van vroeger hun weg zullen terugvinden naar hier”, aldus Stefan, vlak voor hij ons meeneemt naar misschien wel dé verborgen parel van de nieuwe zaak: de sigarenkamer.

Sigarenkamer

Wat mensen zich daarbij moeten voorstellen? Een exclusieve ruimte met comfortabele zetels waar bezoekers in alle rust kunnen genieten van een sigaar. En wat past daar beter bij dan een exclusieve whisky of rum? “We hebben een mooi aanbod samengesteld. Ik denk dat je zo’n ruimte zoals hier niet snel zal tegenkomen. Niet aan de kust, maar bij uitbreiding niet in België.”

En de whisky, rum of andere drankjes? Die worden geserveerd via een ‘schuifsysteem’. “Het is nu eenmaal bij wet verboden om mensen die roken te bedienen.” Maar wat we vooral onthouden: La Terrasse du Zoute is terug van nooit helemaal weggeweest. En Stefan? Die heeft opnieuw de ‘goesting’. “Maar alles à l’aise”, besluit hij met een knipoog. “We starten voorzichtig om de service en kwaliteit die mensen van ons gewoon zijn te garanderen. Gelukkig kan ik daarvoor rekenen op een sterk en gemotiveerd team.” (MM)