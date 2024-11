“Er wordt hier nog haast elke avond gekaart”: bouwvakker Axel al vijf jaar patron in café De Plaetse in Ruiselede

Café De Plaetse op de Markt in Ruiselede heeft ondertussen al vijf jaar Axel Leyman als patron. De bouwvakker had geen ervaring in de horeca, maar met de steun van zijn vriendin Gisèle durfde hij wel de stap te zetten. En ondertussen is het café niet meer weg te denken uit het hart van de gemeente. En wat blijkt: het is ook een hotspot voor kaarters.

Het moet wel een uniek gegeven zijn. Café De Plaetse pal tegenover de kerk op de Markt in Ruiselede wordt gehuurd door de gemeente Ruiselede, straks dus Wingene. Op die manier garandeerde men het voorbestaan van een café, het gebouw is eigendom van buur en apotheker Molleman-De Coster. De gemeente huurt het dus, Axel Leyman (54) huurt op zijn beurt aan de gemeente. Hij was ook de man die in 2019 zijn carrière een nieuwe wending gaf. “Ik heb altijd in Wingene gewoond, nu nog altijd overigens. Ik werkte als bouwvakker, was ploegchef bij de metsers. Maar op de duur begon mijn schouder wat op te spelen. En de sector is ook enorm veranderd, de druk kwam alsmaar hoger te liggen. En de markt wordt er overspoeld door buitenlanders.”

17 jaar Filip en Caroline

Een café houden was niet meteen iets dat Axel altijd had willen doen, maar zijn partner Gisèle Degraeve (60) had nog café Sint-Jan in Wingene open gehouden. “Zij overtuigde me dat het wel zou lukken. Ze beloofde me ook te helpen natuurlijk, zeker bij de opstart.”

“Er staan niet heel veel kramen op de vrijdagmarkt, maar je vindt er alles wat je nodig hebt”

Het waren Filip Braeckevelt en Caroline Icket die 17 jaar lang het café hadden uitgebaat, maar na hun vertrek stond het een tijdje leeg. En dat werkte blijkbaar ook de politiek op de heupen, geen café meer pal in het centrum van de gemeente. In Axel Leyman vonden ze dus een uitbater. “We moesten hier dus opnieuw beginnen, maar het volk vond meteen opnieuw de weg naar hier. We zijn gestart in 2019, ondertussen zijn we dus al vijf jaar verder. Veel volk kende ik hier zelf niet, ik speelde wel met de vinken. Een hobby die ik pas beginnen doen ben na mij veertigste. Maar als vinkenier kom je wel op verschillende plaatsen, dus kende ik hier ook wat volk. Ik heb nu nog altijd twee speelvinken, zelf kweken doe ik niet meer. Dat gaf toch weinig resultaat. Ik speel met mijn vink bij de Sint-Jansvink in Wingene, mijn vrouw speelt hier in Ruiselede bij De Lichtzangers. Al is het eigenlijk enkel onder haar naam, het is ik die naar de zettingen trek. In het weekend is het ook moeilijk om naar een zetting te gaan, dat lukt haast enkel tijdens de week. Mijn vinken zijn ook geen toppers, eerder gemiddelde zangers. In het café vinden hier ook een zestal zettingen per jaar plaats, we zijn bijlokaal van De Lichtzangers.”

Fusie en verkiezingen

Café De Plaetse is op maandag en dinsdag gesloten. Ook op donderdagvoormiddag kun je er niet terecht, maar alle andere dagen wel van 10 tot 13 uur en in de namiddag vanaf 15 uur tot sluiting. “En op vrijdag openen we al om 8.30 uur voor de markt. Heel veel kramen staan er hier niet, maar toch het broodnodige. Het viskraam draait goed, vrijdag blijft dan ook visdag. Maar je vindt hier ook bloemen, groenten en fruit, kip aan ’t spit, brood… Alles wat een markt nodig heeft om te draaien. Het is niet dat het hier dan op de koppen lopen is, maar ik verkoop ’s morgens uiteraard wel wat koffietjes. Het zijn ook meestal dezelfde mensen die dan over de vloer komen.”

De verkiezingen zijn achter de rug, de fusie met Wingene is voor Ruiselede ook een feit. “Ik neem daar geen stelling in, voor ons persoonlijk verandert er ook weinig. Zelf wonen we nog in Wingene, werken doe ik dus in Ruiselede. Onze klanten komen vooral van hier uit de buurt, maar ook uit de omliggende gemeentes vinden ze hun weg naar hier. Op zondag gaan we overigens al open om 9 uur, dan hebben we enkele vaste tafeltjes kaarters. Maar er wordt hier haast iedere avond gekaart. We hebben hier ook een groepje dat iedere 14 dagen komt ‘bieden’, voor de rest is het vooral ‘manillen’ dat hier gespeeld wordt. Iedere maand organiseren we ook een kaarting waarbij we wat prijzen voorzien. Maar er wordt hier ook veel spontaan gekaart. En ja, dan springen we wel eens in als het nodig en mogelijk is. Mijn vriendin schuift graag aan bij het manillen, ik hou eigenlijk meer van bieden.”

Wel terras, geen zaal

In het café hangen ook twee dartsblokken, de Plaetsepikkers is er de lokale club. Maar in De Plaetse ervaar je ook de volkse gezelligheid, wat een herberg tot volkscafé maakt. “Ik amuseer me ondertussen in mijn nieuwe job. We hebben al een moeilijke periode met corona achter de rug, maar we kunnen hier ook al terugblikken op wat feestjes. Dat gebeurt vaak spontaan, dan leggen we muziek op en halen we de pruiken boven. Het is vaak mijn vriendin die de aanstoker is van die feestjes.”

Vooraan het café is ook een mooi terras dat straks weer naar binnen verhuist om te overwinteren, achterin het café is in principe ook een zaaltje, maar dat wordt gebruikt door de eigenaar. “Mocht dat toegankelijk zijn, zou dat uiteraard nog een extra troef zijn.”

