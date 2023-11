Eetcafé JAZZ organiseert dansnamiddag Groovin’ at JAZZ elke derde zondag van de maand

Elke derde zondag van de maand vanaf 16 uur schuiven Lex Vlooswijk (55) en Tijl Depoortere (52) stoelen en tafels aan de kant voor hun gratis dansevenement Groovin’ at JAZZ in de Jan Persijnstraat 12. “We sluiten op een toffe manier het weekend af met jazz, latin en soul. Muziek van de vorige eeuw.”

Drie jaar geleden openden Lex en Tijl de deuren van eetcafé JAZZ. “We zijn tijdens de lockdown gestart en dat was eigenlijk een pluspunt omdat we zo klant per klant onze zaak opbouwden. We werden langzaamaan ontdekt en tot op vandaag verrassen we nog steeds mensen met JAZZ. Veel Kortrijkzanen zijn de Jan Persijnstraat – eens een toffe, bruisende winkelstraat – vergeten. Het is bizar hoe iets op dertig jaar kan veranderen”, vertelt Lex.

“We denken vooral retroliefhebbers aan te trekken en mensen die zich te oud voelen voor een discotheek”

Het koppel laat met JAZZ de Jan Persijnstraat opnieuw leven. Twee keer per maand, op de tweede zondagmiddag en derde donderdagavond, organiseren ze liveoptredens. Daarnaast zijn er weinig horecazaken die grote groepen tot wel 20 personen kunnen ontvangen. Op zondag 19 november wordt het programma aangevuld met dansnamiddagen.

“Centraal beneden, onder de luster, maken stoelen en tafels plaats voor dansruimte onder de naam Groovin’ at JAZZ. Het idee kwam van Dirk dj Bill Vanpoucke’ die onze zaak binnenstapte tijdens de Sinksenfeesten. Het concept bestaat al in Café St Georges in Roeselare. Daar draait het goed en hij stelde voor om het hier ook eens te proberen. We denken vooral retroliefhebbers aan te trekken en mensen die zich te oud voelen voor een discotheek”, vertelt Lex.

“We hebben de ruimte ervoor, dus we organiseren graag beleving”

Groovin’ at JAZZ vindt elke derde zondag van de maand plaats van 16 tot 23 uur in JAZZ met 100% jazz, latin en soul vinyl records, gedraaid door dj Bongo, dj Bill en gasten.

“We hebben de ruimte ervoor, dus we organiseren graag beleving. We zijn geen hippe dertigers die snel geld willen verdienen, we creëren een plek waar we zelf willen vertoeven”, zegt Lex.