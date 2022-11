De Flodder warmt op voor WK met FC De Kampioenen

Om samen met anderen te supporteren voor de Rode Duivels op het WK voetbal ben je in jeugdhuis De Flodder in Langemark aan het juiste adres. Als opwarmertje kan je op zaterdag 19 november al gaan kijken naar een FC De Kampioenenmarathon. Nieuwe vrijwilligers zijn nog steeds welkom.

Op woensdag 23 november speelt de Belgische nationale ploeg om 20 uur tegen Canada haar eerste wedstrijd op het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Wie geen zin heeft om alleen voor televisie te supporteren, kan komen proeven van de Duivelsgekte in jeugdhuis De Flodder. Iedere wedstrijd van de Rode Duivels wordt er uitgezonden.

“Omdat we merkten dat dit tijdens het EK aansloeg, willen we de Rode Duivels-vibe terugbrengen naar de Flodder”, zegt voorzitter Brecht Bogaert. “We zullen alle matchen van de Belgen tonen op een groot scherm. We hopen natuurlijk dat ze tot in de finale geraken. Bij een voorsprong van de Belgen zetten we de pintjes aan 1 euro.”

Heel wat activiteiten

Om al in de voetbalsfeer te komen, organiseert De Flodder op zaterdag vanaf 10 uur een FC De Kampioenenmarathon. “We hadden de afgelopen weken onze Halloweenparty en een optreden van 10 Cent Statiegeld”, zegt Brecht. “We proberen in te zetten op diverse activiteiten. Daarom organiseren we nog op zondag 4 december een kaarting waar je kwalitatieve lucifers kan winnen. Een beetje warmte is dan ook welkom in deze energiecrisis. Het jaar sluiten we traditiegetrouw af met een ‘rustig’ kerstfeestje op 25 december.”

Naast voorzitter Brecht Bogaert bestaat het Flodderbestuur uit de ondervoorzitter Jasper Sissau, secretaris Jaron Lameire, Laure Ameloot, Emmanuel Devoldere, Alessandro Bruynsteen en sinds kort Roeland Osaer. “We zijn nog steeds op zoek naar versterking want we zijn met enkelen die na het Flodderweekend eind april zullen stoppen. Momenteel zitten we met één dame in het bestuur, maar dit mogen er gerust meer worden. Gelukkig hebben we wel vrijwilligers om op terug te vallen. We hebben daarom ook een ‘vrijwilligerstrein’ ontworpen waarop vrijwilligers kunnen instappen om aan te sluiten bij activiteiten”, besluit Brecht Bogaert.

(TOGH)