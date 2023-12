De cirkel is rond voor De Sportwereld: Sylviane baat volkscafé uit 85 jaar nadat haar grootmoeder er startte

Het iconische volkcafé De Sportwereld op Bellegemplaats zal vanaf vrijdag 5 januari openen voor het grote publiek. Ervoor was het pand enkel toegankelijk voor bezoekers van de nabijgelegen brouwerij Omer Vander Ghinste. Niemand minder dan horecaboegbeeld Sylviane Planckaert zal De Sportwereld runnen en keert daarmee terug naar haar roots. “Toen ik opnieuw de klokken van de toren hoorde luiden, werd ik zeer blij.”

Van 1938 tot begin jaren ’60 baatte Rachel Huyse, de grootmoeder van Sylviane, De Sportwereld uit. “Ze was gehuwd met Jerome Moerman, heel zijn leven biervoerder voor Omer Vander Ghinste. Nonkel Etienne was ook heel zijn leven vertegenwoordiger avant la lettre voor de brouwerij, met zijn zoon als opvolger.”

Het koppel woonde waar de uitbreiding van de brouwerij zich nu bevindt. “Mijn mama, Nicole Moerman, is uitgetrouwd in De Sportwereld in 1959 met Ernest Planckaert, begrafenisondernemer. Ze hielden vervolgens hier recht tegenover het café De Concorde en verhuisde in 1976 naar De Klokke waar nu bakkerij Hoornaert zit. Destijds waren er zeker 14 cafés op Bellegemplaats”, herinnert Sylviane zich, die heel haar jeugd rond de kerk heeft gewoond.

“Ik wist dat ik in de horeca zou belanden en terugkeren naar Bellegem is pure nostalgie”

Sylviane start begin januari aan haar vijfde café. “Ik werk al 32 jaar in de horeca, waarvan 28 jaar zelfstandig. Ik ben gestart in De Concorde in Wevelgem, gevolgd door Klokkenhof in Desselgem, ’t Beenhouwerijtje in Aalbeke en Shamrock in Harelbeke. Ik ben opgegroeid in de cafés van Bellegemplaats. Ik wist dat ik in de horeca zou belanden en terugkeren naar Bellegem is pure nostalgie. Ik ben hier getrouwd en ging vanuit De Klokke, waar ik toen woonde, rechtstreeks de kerk binnen. De suite had maar de straat over te steken.” Haar zus Colette ging de kant van haar papa op als begrafenisondernemer. Intussen nam haar zoon de zaak over. Sylviane koos met het horecaleven de kant van haar mama. “Maar jammer genoeg geen opvolging in de horeca van mijn zonen Loic en Arnaud.”

Het volkscafé heeft nog de originele vensters van toen. Op de foto zien we de tantes en grootouders van Sylviane © Margot Demeulemeester MD

“Ik ben heel graag onder de mensen, maar ik heb altijd cafés gehad die tot de late uurtjes open waren. Ik ben die nachturen beu. Pas op, het mag uiteraard eens uitlopen bij speciale gelegenheden”, zegt de familiale Sylviane. “Dit wordt mijn laatste rit, de cirkel is rond nu ik eindig waar het begonnen is, maar ik ben wel van plan er nog iets gezellig en leuk van te maken met een zomers terras – waar centraal trouwens nog steeds de notelaar staat die haar oma heeft geplant -, Franse chansons, boterhammen met gehakt, witte pens, kaas en salami, en uiteraard het hele gamma van de brouwerij op de kaart.”