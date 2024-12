Café De Voetballist pakt zaterdag uit met eerste kerstmarkt in Krekelstraat: “Wat leven in de brouwerij brengen”

Kim Bonte (34) is al zeven jaar het gezicht van café De Voetballist op de hoek van de Vijfwegenstraat en de Krekelstraat. Het café herbergt heel wat verenigingen: twee dartsclubs, drie biljartploegen, een carnavalgroep, drie kaartclubs… “Maar om wat leven in de brouwerij te hebben, moet je zelf iets organiseren”, weet ze al uit ervaring. “Daarom dat we dit jaar op zaterdag 21 december ook met onze eerste kerstmarkt uitpakken.

De Krekelstraat wordt verkeersvrij gemaakt en hier startend aan het café komt er een kerstmarkt in U-vorm. We hebben nu een tiental standhouders, daar zitten ook enkele van onze verenigingen bij. Onze dartsclub verkoopt jenever, maar je zal er ook hamburgers en braadworsten, wafels, loempia’s en partysnacks kunnen krijgen. Er zijn ook standen met parfums, geschenken, gepersonaliseerde borduurwerken…”

De kerstmarkt zal op zaterdag 21 december van 18 tot 01 uur open zijn met het café als centrale punt. Om 18 uur komt de Kerstman langs, om 19 uur treedt het Beverly Percussion Ensemble op. “We hopen op heel wat mensen uit de buurt. Er doen al geruchten de ronde dat ik zou stoppen, maar de organisatie van een kerstmarkt en kaartevents in januari en februari spreken dat tegen”, lacht Kim. “Zelfs de datum voor onze derde rommelmarkt in de Krekelstraat en Vijfwegenstraat ligt al vast: zondag 28 september 2025. Het eerste jaar hadden we 32 standhouders, bij de laatste editie waren we met 76 standen uitverkocht.”