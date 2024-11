Arnaud (17) en Auguste (17) organiseren FIN D’ÉCOLE om ‘t Straatje nieuw leven in te blazen: “Avond vol zotte deals”

Eerder trokken al verschillende horecabazen aan de alarmbel naar aanleiding van de leeglopende uitgaansbuurt in de Burgemeester Reynaertstraat. Te weinig jongeren vinden hun weg naar ’t Straatje. Daar willen Arnaud Vandenbogaerde (17) en Auguste Rosseeuw (17) iets aan veranderen en organiseren daarom vrijdag 8 november ‘FIN D’ÉCOLE’ in Café 56. “Een avond vol zotte deals!”

Een hartverwarmend initiatief voor zaakvoerder Dieter De Clercq en uitbater Emmanuel Lesaffre van Café 56, hun jonge klanten nemen zelf het heft in handen om de uitgaansbuurt nieuw leven in te blazen. “We waren even van ons melk. Een oppepper die we konden gebruiken”, aldus Dieter.

Arnaud en Auguste zijn studenten Wetenschappen-wiskunde aan het RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen. Bijna elke vrijdag na school genieten ze met hun vrienden van een pintje aan 2 euro in Café 56. “Het is hier altijd zo leuk. Het concept van ’t Straatje – het epicentrum van mooi ingeklede cafés en een ontmoetingsplaats voor jongeren – mag niet doodgaan”, vertelt Arnaud.

“Je merkt vooral bij de jongere jaren twijfel, daarom willen wij een voorbeeld zijn en de volgende generatie meekrijgen. Ik voel me niet onveilig. En als je al eens wordt uitgedaagd, moet je het gewoon negeren en niet uitlokken. Sinds de verhoogde politieaanwezigheid is het wel al beter.”

Het door AI-gemaakte campagnebeeld © FIN D'ÉCOLE

“We hebben inderdaad de indruk dat de politie veel meer in de directe omgeving patrouilleren. Als er iets is, zijn ze er heel snel. Ik hoop oprecht dat de negatieve stroom van informatie stopt. Het is commercieel al niet zo’n interessante tijd, dus die onderstroom kunnen we wel missen”, zegt Dieter. “Daarnaast zijn wij ook steeds een aanspreekpunt. We staan hier niet alleen om pintjes te tappen”, vult Emmanuel aan. Vanaf vrijdag voorziet Café 56 ook lockers tegen diefstal.

Kentering in uitgaansbuurt

Met het terugkerende evenement FIN D’ÉCOLE, nog tot 6 december, hopen uitbaters en jongeren op een kentering in de uitgaansbuurt. “We steken er bijzonder veel energie in om hier een leuke tijd te creëren, het zou fijn zijn als we die positieve energie terugkrijgen van de jeugd”, aldus Dieter. “We willen terug naar vroeger en daar lijkt ons evenement voor te zorgen met intussen al meer dan 100 aanwezigen en bijna 200 geïnteresseerden op Facebook.”

FIN D’ÉCOLE voorziet tal van acties. Je kan aan een rad draaien om prijzen te winnen, zoals een meter bier voor 15 euro, 1+1 gratis Salitos-biertje, kriekenbier voor 2 euro of rosé voor 3 euro. Daarnaast zijn er verschillende spelletjes voorzien, waaronder kop of munt om je bestelling voor de helft van de prijs te krijgen of een gratis drankje door het juiste aantal ogen te raden van de dobbelstenen.