Buurtvrienden organiseren kerstdrink in Den Hoorn

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 december organiseert vzw De Buurtvrienden opnieuw haar jaarlijkse kerstdrink. “Het hoofddoel is nog altijd om de mensen samen te brengen in een leuke sfeer”, zegt organisator Stefaan Bulcke. “Op vrijdagnamiddag nodigen we ook de schoolkinderen en de bewoners van het rusthuis uit.”

Een goeie 15 jaar geleden organiseerden De Buurtvrienden in Den Hoorn voor het eerst hun kerstdrink die intussen uitgegroeid is tot een mooie en bijzonder populaire traditie. Op vrijdag 20 en zaterdag 21 december komt de editie van dit jaar eraan. “We zijn daar destijds mee gestart met drie gezinnen in de buurt omdat we het jammer vonden dat het toenmalige feestcomité, dat onder meer de kermis organiseerde, ermee gestopt was”, zegt organisator Stefaan Bulcke. “We wilden mensen kunnen samenbrengen in een leuke sfeer en dat is vandaag eigenlijk nog altijd de hoofdbedoeling. Naast de kerstdrink hebben we dan ook de kermis, altijd in de maand mei, nieuw leven ingeblazen.”

Afterworkparty

“Die eerste edities van de kerstdrink vonden ook al plaats op het kerkplein, zoals nu het geval is, maar dan aan de andere kant van de kerk. We gebruikten toen nog een veel kleinere tent”, gaat Stefaan voort. “Maar er kwam stelselmatig meer volk en dus hebben we ook onze infrastructuur moeten uitbreiden. Het is nu voor het derde jaar dat we er ook de vrijdag bijnemen en we een afterworkparty organiseren. Die gaat van start om 17 uur en dj’s Benedict en Jordy zorgen dan voor de muziek. Voorafgaand, vanaf 14 uur, nodigen we ook de lagereschoolkinderen uit voor een stukje cake met chocolademelk. En ook de bejaarden van het woonzorgcentrum hier in het dorp zijn dan welkom voor koffie en taart.”

Op zaterdag, de drukste dag waarbij doorgaans wel een 300-tal mensen opdaagt, zorgt Studio Enjoy vanaf 18.30 uur voor de muzikale ambiance in de verwarmde tent. Als het weer het enigszins toelaat wordt er voor de kinderen een springkasteel geplaatst.

(PDV)

Info: www.facebook.com/buurtvrienden