Burgemeester van Harelbeke verrast iedereen als kerstman

Tweede kerstdag is traditioneel de afsluiter van alle kerstmarkten en -marktjes in Harelbeke. Dan organiseert ‘Hulste for life’ haar kerstmarkt in het centrum van Hulste.

De opbrengsten van de kerstmarkt gaan elk jaar naar Make a Wish. En ook dit jaar was dit het geval. Er kwam zelfs een special guest langs. Niemand minder dan kersvers burgemeester Michaël Vannieuwenhuyze verraste de bezoekers verkleed als kerstman.

“De kerstman had me laten weten dat hij terug naar Lapland moest vertrekken en de organisatie vroeg me of ik even de rol van kerstman wilde opnemen. Als ik hiermee het goede doel kan steunen en wat kinderhartjes kan blij maken, dan doe ik dat graag”, aldus Michaël Vannieuwenhuyze. De kerstmarkt zelf was een groot succes. De gezelligheid en de vele kraampjes zorgden ervoor dat het volk tot na middernacht bleef plakken.