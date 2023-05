Burgemeester Ruth Vandenberghe enthousiast over Sinksenfeesten: “Wat een bom! Eén van de beste edities ooit”

Burgemeester van Kortrijk Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) blikt opgetogen terug op een uitstekende editie van Sinksen. “Dit was een bom: zonovergoten, overal megadruk en iedereen blij en welgezind. Ik denk dat deze editie de geschiedenis zal ingaan als één van de beste ooit”, vindt ze.

Het programma van Sinksen eindigt maandag om middernacht, behalve het feestje aan de Vuurschaal op Kortrijk Weide dat eindigt om 1 uur en Barrio Cantina van Polé Polé op het Schouwburgplein dat eindigt om 2 uur. Daarna is het de beurt aan de technische diensten van Stad Kortrijk om de stad opnieuw net te maken.

Nette én veilige feesten

“Er was een goede spreiding en voor elk wat wils. Ik denk dat deze editie de geschiedenis zal ingaan als één van de beste ooit. Mensen hadden er ontzettend nood aan, na enkele moeilijke jaren. Het zijn ook nette feesten. Het systeem van de herbruikbare bekers blijft een uitdaging, maar gaat al veel beter dan vorig jaar en zorgt duidelijk voor minder afval. Samen met team Nette Stad hebben we afvaleilanden uitgewerkt en een wachtdienst wat zorgt voor een propere stad. Mensen spreken er mij over aan”, vertelt burgemeester Ruth Vandenberghe in een eerste reactie.

“Ik ben een trotse burgemeester. Dank aan iedereen die eraan heeft meegewerkt”

“Ondanks de enorme drukte valt het aantal incidenten heel goed mee. Er is sprake van wat kleinere vechtpartijen, bestuurlijke aanhoudingen voor openbaar dronkenschap of verstoring van de openbare orde. Het zijn dus ook gemoedelijke en veilige feesten. Ik ben een trotse burgemeester. Dank aan iedereen die eraan heeft meegewerkt. Lang leve de stad!”

Wat met herbruikbare bekers?

“Ik genoot intens van de vele culturele exposities op Sinksen: de Fotoclub Groeninge, Mort Amour, de expo van Margot in Buda Gallery, de expo in de Academie, de galerij in de Sionstraat. Gewoon de max dat burgers op Sinksen ook zo inzetten op cultuur”, zegt Axel Ronse als schepen van Cultuur.

“Wat ik ook machtig vond, is de langste toog in ‘t Straatje. Samenwerking loont altijd, en was prachtig opgezet. Mijn rustplekje was de tuin van BK6, superleuke sfeer en heel gezellig ingericht. Het thema Far West is ook top. Wat ik minder vind is het systeem van de herbruikbare bekers. De waarborg is veel te duur. Zolang er geen deftig en betaalbaar systeem komt, zoals met automatische teruggave waarborg via chips in de beker, moeten het voor mij maar opnieuw gewoon wegwerpbekers zijn. Net als velen ben ik veel geld gewoon kwijt aan waarborg. Niemand zal gaan wachten tot hij of zij bekers terugkrijgt van mensen aan wie hij of zij trakteerde.”

250.000 bezoekers?

Algemeen coördinator Giovanni Deltour is ook tevreden. “Ik kan enkel benadrukken dat we dit als volledig Team Evenementen in elkaar hebben gebokst, met een ongelofelijk gemotiveerde groep”, zegt hij.

“Ik denk dat we van de massa bezoekers hun gezichten al konden aflezen dat het een geslaagde editie is, en dat we dus niet ‘gebuisd’ gaan zijn. Werkpunten zijn er steeds, en die nemen we mee van zowel bezoekers, medeorganisatoren, hulp -en veiligheidsdiensten en nog zo veel meer. Het aantal bezoekers weten we pas later, maar ik denk dat we afstevenen op een nieuw record richting 250.000 bezoekers.”