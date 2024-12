Buitengewone kunstenaars maken unieke kerststal voor ‘nonkel Frank’

De kunstenaars van de Buitengewone Gemeentelijke Kunstacademie van De Haan maakten een prachtige kerststal voor Frank Reunbrouck (65). Frank woont in Bredene, is wijkcommissaris in Oostende, zot van Kerstmis én de oom van Bjorn, een van de kunstenaars van de academie.

“Na het overlijden van Bjorns vader Luc nam Frank de taak op zich om op iedere activiteit van de academie aanwezig te zijn. Tot groot plezier van Bjorn, en eigenlijk van àl onze leden. Nonkel Frank noemen ze hem hier”, vertelt lesgeefster Martine Permentier. In het verleden sponsorde Frank de academie ook al vaak. “Kunstenaar Bjorn is mijn petekind en ik probeer hem zoveel mogelijk te steunen. Het is fantastisch wat ze hier allemaal doen”, zegt Frank, die zelf altijd veel werk maakt van de kerstversiering bij hem thuis. “Dit jaar zal zijn tuin nog extra versierd zijn met de kerststal die onze kunstenaars voor hem maakten”, glundert Martine.

365 dagen kerst

Frank woont in Bredene in de Oude Kreekweg. “Zowel binnen als buiten is het één zee van lichtjes, en daar word ik elk jaar weer door heel veel mensen over aangesproken: Amai, zó mooi gedaan! Ik krijg zelfs brieven van enthousiaste kinderen in de bus”, glimlacht Frank. Het enige wat nog ontbrak, was een mooie kerststal. “Gezien ik zelf echter twee linkerhanden heb, besloot ik daarvoor bij Martine en haar buitengewone academie aan te kloppen. Ik wist zeker dat ze dat leuk zouden vinden”, aldus Frank, die wel zelf het materiaal aankocht. “En zeg nu ook zelf: het resultaat is toch fantastisch? Ik doe elk jaar mee aan de versieringswedstrijd van onze gemeente en met die kerststal maak ik denk ik toch wel een grote kans”, knipoogt hij. Voor Frank mag het alle dagen Kerstmis zijn. “Dat ís het voor mij ook 365 dagen op een jaar: zowel thuis als in mijn bureau op het politiekantoor blijven er altijd wel wat lichtjes hangen. Het is toch niet omdat het geen kerst meer is dat het niet meer gezellig zou mogen zijn? De kerstperiode is voor mij de mooiste tijd van het jaar”, besluit nonkel Frank. (WK)