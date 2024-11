Brugse zwemmers in de prijzen

In Kortrijk had onlangs het Belgisch kampioenschap zwemmen voor masters plaats. Katrien Delaender (DZV) kroonde zich bijna tien jaar geleden tot sportvrouw van stad Brugge door haar goede prestaties in deze sport.

De zorgkundige sukkelt sinds enkele maanden met de rug en de hals en moest op het BK de twee zwaarste nummers schrappen. “Op de kortere, 50 en 100 meter, vier in totaal, behaalde ik de titel. Zowel in vlinder-, wissel- als in vrije slag. Mijn tijden waren niet zo uitmuntend”, vertelt Katrien (58), die in juni deelnam aan de Oceanman in Kreta. “Vier weken voorafgaand aan deze wedstrijd kreeg ik een bacteriële infectie. Ik hoop dat er nu toch stilaan een einde aan komt. Momenteel ben ik meer naast het zwembad bezig dan erin. Maar de gezondheid gaat uiteraard voor.”

Pieter De Pourcq (DZV) deed in het verleden aan competitiesport. Voor hem was het twintig jaar geleden dat hij in het zwemmen nog een wedstrijd had gedaan. “Ondertussen ben ik anderhalf jaar aan het trainen bij Triatlon Brugge Team en het was Katrien die mij daar over de streep trok om aan het BK mee te doen”, vertelt de 46-jarige Bruggeling, die goed was voor vier keer goud en eenmaal zilver. “In het verleden was ik een goede schoolslagzwemmer. De knieën bewegen gaat niet meer zo goed. Vrije slag en vooral rugslag gaan beter. Ik zwom goede tijden en ik zie dat er nog wat progressiemarge opzit.”

WK voor masters

De dochter van Katrien, Liesa Vrielinck (31) uit Varsenare, was goed voor zes gouden medailles en een keer zilver. “Ik heb mooie persoonlijke tijden gezwommen. Dat stemt me tevreden. Dit jaar is er het WK voor masters. Het is een verre reis en financieel zien mama en ik dat niet zitten. Wij betalen alles zelf. Met Lieselotte Desmet, de hoofdtrainster van mijn club in Beernem, zal ik bespreken wat er nu volgt. Ik train bij MEGA tussen de jeugd. Dat maakt het wel tof om met mensen die dezelfde snelheid en naar wedstrijden toe dezelfde doelen hebben.” (ACR)