Bredense verenigingen en Fietsersbond pakken uit met gratis gezinsfietstocht op autoloze zondag

Een aantal Bredense verenigingen slaat op zondag 17 september de handen in elkaar in het kader van de Week van de Mobiliteit. In samenwerking met het gemeentebestuur en een aantal vrijwilligers bieden ze de Bredenaar, onder aanvoering van de Fietsersbond, een gratis gezinsfietstocht aan.

“Zondag 17 september is autoloze zondag en dat kunnen we niet zomaar laten voorbijgaan”, geeft Guido De Greef, voorzitter van de Fietsersbond Bredene, wat duiding. “Om de Bredenaar te mobiliseren en het fietsrijden bij gezinnen te stimuleren, bieden we een fietstocht met animatie aan.” Dat gebeurt in samenwerking met de Gezinsbond, ReCycle, Femma en Heemkring Ter Cuere.

Twee parcours

Deelnemen aan de fietstocht kan met een vrije start tussen 14 uur en 15.30 uur ter hoogte van ReCycle in de Kapelstraat 237. “Mooi meegenomen is dat je er meteen ook je fiets kunt laten nazien”, vertelt Guido. “En voor onderweg kan je ook rekenen op pechverhelping.”

De bepijlde gezinsfietstocht gaat over twee parcours: een van 7 kilometer en een van 20 kilometer. Onderweg zijn er twee haltes met ludieke bevoorrading, informatie en animatie voorzien. “Voorts heb ik ook een fotoshoot onder de noemer ‘een confrontatie met prikkeBreintje’ en een ‘prikkeBreintje-zoektocht’ met prijzen op touw gezet”, verklapt de Krak van Bredene.

Vooraf inschrijven

Deelname aan de gezinsfietstocht is volledig gratis. Vooraf inschrijven, met opgave van het aantal deelnemers is wel noodzakelijk. Dat kan via bredene@fietsersbond.be.

De eindmeet van de tocht ligt aan het Turkeyenhof aan de Zegelaan 42 bij Heemkring Ter Cuere. Daar wacht de deelnemers nog een goodie bag, animatie en kan er gezellig nagepraat worden bij een verfrissend drankje.