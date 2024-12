Bouwvrienden met kerstmarkt op Marktplein

Het weekend van vrijdag 20 en zaterdag 21 december wordt een drukke tweedaagse voor De Bouwvrienden. Op vrijdagvond houden ze de bar open tijdens de Cityrun voor het goede doel ‘t Ingelhof. Steun het goede doel en loop of wandel een route door onze gemeente. Op zaterdag start vanaf 18 uur de kerstmarkt in een feesttent. Dit jaar keren ze terug naar de vertrouwde stek, het Marktplein. Er zijn leuke standjes van lokale verenigingen waar je iets kan drinken of eten. Er is ook randanimatie zoals de kerstman en kerstvrouw, en een optreden van DJ Dennis. Op onze foto zie je de harde kern van De Bouwvrienden met v.l.n.r. Dennis Wallaert, Charlotte Lust, Kathy Verschoot en Laurens Mylle. (Patrick D./foto FODI)