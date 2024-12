Blankenberge trakteert op sprankelende wintermagie met Winterpret en meer

Ook deze winter weer zorgt Stad Blankenberge voor een sfeervolle en betoverende eindejaarsperiode met op het Koning Leopold III-plein ‘Winterpret’ tot en met 5 januari. “Met een overvloed aan activiteiten, lichtprojecties en winterse gezelligheid, wordt dit opnieuw een feestelijke totaalbeleving voor jong en oud”, zegt toerismeschepen Patrick De Klerck.

Het hart van Winterpret wordt gevormd door een overdekte schaatspiste van 650m², een gezellige winterbar met warme dranken en winterse lekkernijen, een sfeervolle kerstmarkt met minichalets voor unieke cadeaus en heerlijke hapjes, en tot slot een indrukwekkende glühweintoren en een magische ledbal die de feeststemming versterken. Elke woensdagnamiddag is er speciale kinderanimatie op de piste en in het winterdorp; in de weekends party’s, shows en liveoptredens van onder meer Luc Steeno, Sergio en Patrick Onzia in de winterbar.

Van 21 december tot en met 8 januari fleuren videoprojecties op vier locaties etalages in het stadscentrum op met kerstanimatie: Vissersstraat 3, Langestraat 25, Generaal Lemanstraat 18-20, Zeedijk 261 (rotonde Pier). Daarnaast krijgt de Sint-Rochuskerk een artistieke verlichting, met projecties die elke dag van 16 tot 23 uur de kerk in een feeërieke gloed hullen.

Kom op zaterdag 21 december naar het Sint-Rochusplein uit voor een onvergetelijke kerstsamenzang tijdens Vlaanderen Zingt Kerst van 20 uur tot 21.30 uur. Op het programma staan populaire meezingers als Ik hou van u én bekende kerstklassiekers zoals Last Christmas en Stille Nacht. Geniet al vanaf 18.30 uur van drankjes en hapjes in een sfeervolle setting. Op 1 januari wordt op de Grote Markt van 16 tot 19 uur het nieuwe jaar ingezet met een optreden van The Partytrooperz, gevolgd door een dj-set.

Van 7 december tot en met 19 januari presenteert Het Witte Paard een hartverwarmende winterrevue vol muziek, dans en humor. Een perfecte afsluiter van de feestperiode in een iconisch theater. Tickets en info via www.witte-paard.be of 070 250 200.