Blankenberge maakt zich op voor drukke carnavalsweek

De Confrerie van de Leute maakte deze week zijn carnavalsprogramma bekend. Hoogtepunt is de stoet die op zondag 2 maart door de binnenstad trekt, maar eerst is er het Prinsenbal op 15 februari. Ondertussen zijn de Confrerie van de Leute en de carnavalisten in volle voorbereiding voor alle festiviteiten. “Het belooft opnieuw een mooie editie te worden”, zegt voorzitter John Vermeersch.

Carnaval blijft een topper op de winterse activiteitenkalender in Blankenberge. Van 1 tot en met 9 maart staan heel wat activiteiten op het programma. Vandaag, zaterdag wordt in het casino al het nieuwe seniorenprinsenpaar verkozen. De kandidaat- opvolgers van Yvette Maes en Bert Cuyle zijn Hilde Knudde & Didier Cornelis en Lorie Goethals & Michael Claerhoudt. Volgende week zondag is er in Bistro De Perse dan de verkiezing van de jeugdprins- en prinses, twee weken later – op zaterdag 15 februari – vindt in het Casino de echte verkiezing plaats op het Prinsenbal.

De kandidaten die dit jaar meedingen naar de titel zijn Francis Daems en Wilfried Wittevrongel. “Het belooft opnieuw een hevige strijd te worden want beide kandidaten hebben er al een serieuze campagne opzitten. Ik wens beiden heel veel succes de komende weken. En ik wil ook onze huidige Prins Bart I bedanken, want hij heeft bewezen dat hij een volwaardige ambassadeur is van ons Blankenbergs carnaval”, aldus John Vermeersch, voorzitter van de Confrerie van de Leute. Daags nadien is iedereen gewoontegetrouw weer uitgenodigd op de receptie in de grote zaal van het stadhuis, waar de verenigingen de nieuwe Prins en zijn erejonker hun geschenken kunnen aanbieden. “Nadien maken we een kleine rondtoer door de stad met onze nieuwe Prins. Rond de klok van 13 uur verzamelen we in De Perse voor ons kippenfestijn”, aldus de voorzitter. Zaterdag 1 maart wordt voor de nieuwe Prins ook een hoogdag: dan vindt in het stadhuis zijn officiële aanstelling plaats. Daarna wordt in brasserie D’Herberghe nog en receptie aangeboden door de Confrerie. “Op zondag 2 maart krijgen we dan het moment waarop iedereen zit te wachten en waar iedere carnavalist in stilte naartoe heeft geleefd, namelijk onze carnavalsstoet. Dit jaar vertrekt deze aan de haven, stipt om 14.30 uur, om te eindigen in de klassieke farandolle op de Grote Markt. ’s Avonds hebben we om 20 uur ook nog de traditionele rondo met de koekenworp op het Manitobaplein. Dit jaar zullen er 1.250 euro aan penningen in de broodjes verstopt worden. Deze kunnen tot 21 uur ingewisseld worden in taverne Mystic. Na de koekenworp worden we met z’n allen verwacht in het casino om er het verdict te aanhoren van onze jury.”

Carnavalsmicrobe

Op maandag 3 maart is het weer aan de kleine carnavalistjes om te schitteren in de kinderstoet. Deze start om 15 uur aan de Graaf Jansdijk ter hoogte van taverne ’t Strand, om te eindigen in de tent op de Grote Markt. De Vule Jeanettestoet gaat uit op dinsdag 4 maart. Na de stoet wordt in ’t Kapiteintje de beste Vule Jeanette 2025 verkozen. Als traditionele afsluiter is er op zaterdag 8 maart nog de carnavalsduik. De Confrerie van de Leute mocht trouwens ook enkele nieuwe leden verwelkomen. “Da’s goed nieuws want er is allang nood aan verjonging in de Confrerie”, zegt John. “Ian Massez is de zoon van Chantal en Luc van de Plaza, en de broer van Prins Killian. Als tweede nieuwkomer hadden we Jeroen Naudts, uitbater van de New Poseidon, en als derde Robin Vermeersch, zoon van”, knipoogt John. Hij roept de Blankenbergse carnavalisten tot slot nog op om de feestelijke vierdaagse zoveel mogelijk kleur te geven. “Carnaval gaat een beetje mee met de generaties: leden haken soms af als ze ouder worden, maar de microbe wordt wel doorgegeven. Het belooft dit jaar opnieuw een mooie strijd te worden met twee sterke kandidaten. Francis en Wilfried zijn aan elkaar gewaagd. Niet alleen het jeugdcarnaval zit in de lift, ook ons seniorencarnaval kent de jongste jaren een revival in onze badstad. Nog positief, is dat er voor volgend jaar twee nieuwe carnavalsgroeperingen in de maak zijn. Dat belooft dus voor de komende jaren een gezonde concurrentie.”

Op zaterdag 1 februari kan je in het Infopunt Toerisme je plaatsje reserveren voor het Prinsenbal, en dit van 14 tot 17 uur. “Ook de kaarten voor ons kippenfestijn zullen daar te verkrijgen zijn”, zegt Vermeersch. De prijs voor het Prinsenbal diner, vanaf 19 uur, bedraagt 49 euro. Om 22 uur gaan de deuren open voor het grote publiek. “Voor het showgedeelte viel onze keuze ditmaal op ‘Helemaal Top’ en ‘Double DJ’s’”, zegt Confrerie-voorzitter John Vermeersch. “En we krijgen daarnaast ook nog een spetterend optreden van ‘Tanzgruppe die Lustige Brüder’ uit Kelmis, gevolgd door Disco Studio Tano en DJ Natick die zullen spelen tot in de vroege uurtjes.”