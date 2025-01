Bijna 500 deelnemers aan wandelzoektocht

Van 15 juni tot en met 15 november kon je met de wandelzoektocht ‘Uitgerekend Ieperboog Oost’ op een speelse manier het nieuwe, gelijknamige wandelknooppuntennetwerk ontdekken, het grootste van de provincie. De zoektocht was een organisatie van de toeristische diensten van Dadizele en Wervik. Vier lusjes werden uitgestippeld in de omgeving van Dadizele, Geluwe, Kruiseke en Moorslede. Onderweg kregen de deelnemers telkens vijf vragen voorgeschoteld. Er waren net geen 500 inzendingen. Hoofdwinnaars zijn Kobe Pattyn (Wevelgem) en Hilde Claeys (Menen), ze winnen elk een waardebon voor een picknickpakket voor 4 personen ter waarde van 100 euro. Winnaar lus A (Dadizele) is Jeannine Vanoosthuyze (Sint-Eloois-Winkel), ze wint een Westtoer wandelbox. Winnaar lus B (Geluwe) is Marleen Deschuyter (Torhout). Winnaar lus C (Kruiseke) is Roos Stevens (Dadizele). Beiden winnen een wijnbox van wijndomein Ravenstein. Winnaar lus D (Moorslede) is Christa Soete (Ichtegem) en zij wint een wandelbox van Westtoer. (EDB/foto Kristof Desmet)