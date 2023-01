Bijna 11.000 Roeselarenaars maken gebruik van de vrijetijdspas en bijhorende kortingen

Binnenkort ontvangen bijna 11.000 Roeselarenaren een vrijetijdspas in de bus. Daarmee krijgen mensen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds of met een laag inkomen, korting op lidgeld of activiteiten van het vrijetijdsaanbod in de stad. “Het is belangrijk dat we deel kunnen uitmaken van het sociaal leven.”

In Roeselare maken 10.945 mensen gebruik van een vrijetijdspas. “Een op de zes van die mensen is jonger dan 24. Het is belangrijk dat iedereen kan deel uitmaken van het sociale leven en volop kan genieten van sociale activiteiten. De vrijetijdspas helpt zowel een psychologische als een financiële drempel wegwerken”, aldus schepen voor armoedebeleid Michèle Hostekint (Vooruit). De vrijetijdspas wordt vooraan automatisch en met respect voor de privacy toegekend aan gezinnen die via de mutualiteit recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. “Door die automatische toekenning hebben we ook een andere drempel weggewerkt.”

Ondertussen probeert het netwerk vrijetijdsparticipatie de bekendheid van die vrijetijdspas te verhogen. Zo worden er affiches rondgehangen om duidelijk te maken waar de vrijetijdspashouder korting kan vragen. “Daarnaast hebben we al vormingen georganiseerd voor de verenigingen. Daarin geven we aan hoe men kan omgaan met mensen die het niet altijd even breed hebben en hoe de vrijetijdspas gebruikt kan worden.” Voor de verenigingen en organisaties waar men een vrijetijdspas kan gebruiken, verandert er niets. De korting die ze de vrijetijdspashouders geven krijgen ze terugbetaald door de stad. “Hoe meer we dus als stad moeten uitgeven aan de verenigingen, hoe meer mensen dus de kans hebben gekregen om een netwerk te vormen en hun talenten te ontdekken.”

Goedkoop deelnemen

Onder ander Annya, een van de gekende gezichten binnen VOC Op Stap, de Roeselaarse-Tieltse organisatie die ondersteuning biedt op vlak van vrije tijd, is houder van een vrijetijdspas. “Ik ben een bezige bij die graag iedere dag wel iets doet. Sommige activiteiten zijn erg duur, maar dankzij de vrijetijdspas kan ik er toch goedkoper aan deelnemen of er van genieten.”

Wie graag sport, krijgt bij tal van sportverenigingen een korting op het lidgeld. “Ik gebruik de vrijetijdspas voor de activiteitein binnen VOC Op Stap, maar leg hem ook voor wanneer ik ga zwemmen in Sportoase”, aldus Benny. Voor extra vragen omtrent het gebruik van de vrijetijdspas kan je terecht via vrijetijd@roeselare.be. of in het Vrijetijdspunt op het Polenplein.