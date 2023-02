Bellewaerde Park ondergaat momenteel ware metamorfose: “Naar miljoen bezoekers per jaar”

Bellewaerde zit dan wel middenin de wintersluiting, het is een drukte van jewelste in het Ieperse pretpark. Bouwfirma’s zijn volop bezig met ingrijpende werken aan het restaurant, de giraf, zebra-, leeuw- en tijgerverblijven, twee nieuwe attracties en een speelzone. Alles verloopt zoals gepland, maar het wordt toch een race tegen de klok om klaar te zijn tegen de opening op 1 april.

Bellewaerde sloot vorig seizoen af met een emotioneel afscheid van de Keverbaan, maar ook met de aankondiging van heel wat vernieuwingen voor het komende seizoen, goed voor een investering van in totaal 17 miljoen euro. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat het park er onherkenbaar bij ligt. Al meteen bij de ingang zie je al dat het parkrestaurant Carrousel in de stellingen staat.

“Het volledige restaurant wordt zowel vanbinnen als vanbuiten gerenoveerd”, zegt Filip Van Dorpe van Bellewaerde. Het nieuwe thema zal een middeleeuws kasteel zijn en het restaurant zal plaats bieden aan een 800-tal mensen. Je kan dat al een beetje zien aan de toren. Het volledige voorstuk hebben we naar beneden gehaald en dan alles opnieuw beginnen opbouwen. Het is dus een volledig nieuwe structuur. Buiten is er ook een nieuwe constructie zodat de mensen beschut kunnen zitten. Het blijft een selfservicerestaurant.”

Erachter ondergaat ook de verblijven van de giraffen en de zebra’s een heuse metamorfose. “De gebouwen zijn volledig gesloopt en we hebben een nieuw gebouw gezet om de giraffen en de zebra’s te huisvesten”, vervolgt Filip Van Dorpe. “Ook alle omheiningen zijn weg. Die worden vervangen door water als een natuurlijke barrière. Je zal dus in direct contact staan met de dieren, ook via de brug die langs weerszijden van het bestaande uitkijkplatvorm lopen. De brug is twee meter hoog dus je zal oog in oog met de giraffen kunnen staan.”

Door de aanpassingen kunnen er wel geen olifanten meer komen naar Bellewaerde. “We concentreren ons volledig op de giraffen. De bedoeling is om verder te doen met het kweekprogramma waardoor er na verloop van tijd meer giraffen zullen bijkomen. De brug zal trouwens doorlopen richting het verblijf van de giraffen, waardoor je de giraffen ook zal kunnen zien als ze binnen zitten. Dat is een meerwaarde voor de winteropening die Bellewaerde vanaf dit jaar lanceert.”

“Weg met de omheiningen, je zal in direct contact staan met de dieren”

Ook de leeuwen en tijgers krijgen een gloednieuw verblijf. “Deze zone hebben we volgens hetzelfde concept als de giraffen meer open gemaakt. De tijgers lagen heel vaak achter een berg, waardoor bezoekers ze soms een hele dag niet te zien kregen. Dat willen we nu voorkomen. We zullen met ook hier met een brug werken. Je zal dus op de dieren kunnen neerkijken. We moesten diep graven voor de veiligheid van de bezoekers, zodanig dat de tijgers er niet kunnen overspringen. Dat is allemaal afgemeten en moet binnen bepaalde normen zijn. Het is ook de bedoeling dat je ze kunt zien als ze binnen zijn.”

Tijdens de werken blijven de dieren grotendeels binnen. “Maar zowel de grote katten als de giraffen en zebra’s hebben ook een buitenruimte. Tijgers zijn eigenlijk de enige van de dieren die goed tegen de koude kunnen. Voor de giraffen moet het 15 graden zijn”, weet Van Dorpe.

Nieuwe attracties

Bij de verblijven van de Amoerluipaarden niet veel verder zijn bouwfirma’s al bezig met de bouw van een nieuwe attractie. “Dat wordt een attractie gericht op jongere kinderen met draaiende armen, met een bijhorende speeltuin in India-thema met glijbanen en klimtoestellen. Dit wordt dus ook een zone met redelijk wat bedrijvigheid. Later op het jaar komt hier ook nog een nieuw snackpunt. Een tweede nieuwe attractie van het type Barnyard komt naast de Screaming Eagle in de Canada-zone.”

Zo zal een van de nieuwe attracties in Bellewaerde er straks uitzien. © gf

De werken aan de grote nieuwe attractie die komt in de plaats van de Keverbaan krijgen we niet te zien. “Vanaf volgende week starten met de werken en die zullen doorlopen tot de opening in voorjaar 2024. De boomstammetjes blijven operationeel, maar de Far West wordt volledig afgeschermd en afgesloten omdat we toch een beetje het moment willen bewaren naar 2024 toe. Daar komt één grote en twee kleine attracties en wordt een volledig nieuwe zone.”

“De werken verlopen volgens schema. In totaal gaat het dit jaar om een investering van 17 miljoen, volgend jaar komt daar nog eens 24 miljoen euro bij. Het is het de grootste investeringswinter ooit in Bellewaerde. Het geeft aan dat we investeren in vernieuwing. Uiteraard mikken we met de investeringen ook op een capaciteitsverhoging. We zitten nu aan 750.000 bezoekers jaarlijks. De bedoeling is dat we binnen enkele jaren uitkomen op een miljoen.”