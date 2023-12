Beleef een magische kerstvakantie in Plopsaland De Panne

Nog tot het einde van de kerstvakantie zijn de Plopsaparken gehuld in een winters jasje vol feeërieke decors, animaties en evenementen. In Plopsaland De Panne zorgt de succesformule Winter Magic voor de nodige magie.

Tot en met 7 januari vindt in Plopsaland De Panne Winter Magic plaats, waar bezoekers een wondermooi winterlandschap treffen met duizend-en-één lichtjes, besneeuwde kerstbomen, magische figuren en feeërieke animaties. Daarnaast genieten bezoekers van de lichtspektakelshow Luminaria met kleurrijke videoprojecties die de gevel van Mayaland tot leven wekken, terwijl ze zich kunnen opwarmen aan de verschillende knisperende kampvuren. ’s Avonds trekt de betoverende Winterparade doorheen het park met sfeervolle verlichte kostuums van de kerstelfjes, tinnen soldaatjes, ijsberen en tal van andere kerstfiguren. Bovendien kunnen bezoekers ook elke dag van de kerstvakantie terecht in Santa’s Wonder House voor een magische meet & greet met de Kerstman.

Ketnet

Ketnetfans komen dan weer aan hun trekken tijdens Ketnet Kerst. Ontmoet er nog tot en met 30 december jouw favoriete Ketnetsterren van 3Hz, Nachtwacht en #LikeMe. De dag sluit af met een spetterend optreden van De KetnetBand. En ook oudejaarsavond gaat niet zomaar voorbije: tijdens New Year’s Eve in Plopsaland De Panne wachten je duizenden fonkelende lichtjes, attracties in het donker en hartverwarmende animaties. Als kers op de taart genieten bezoekers van een fantastisch optreden van Van Leemhuyzen, De Burgemeester en Alberto, beter bekend als het dolkomische trio VanBurAl. Er wordt samen afgeteld naar 2024! Voor New Year’s Eve hebben bezoekers een speciaal evenementticket nodig. Bovendien blijft Plopsaland De Panne ook na de kerstvakantie open op woensdagen, gedurende de weekends en tijdens de volledige krokusvakantie.

Andere parken

Ook Plopsaqua De Panne is volledig klaar voor een schitterende periode. Het waterpark baadt in een warme, winterse sfeer door de unieke decoratie. Bovendien openen alle Plopsaparken de deuren op 31 december en op 1 januari voor nog meer winterplezier. Speciaal voor deze dagen stelt Plopsa in haar webshops tickets aan 25% korting ter beschikking. Alle informatie is terug te vinden via plopsa.be.