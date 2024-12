Beleef de betovering van Magisch Middelkerke in het Normandpark

Dit jaar wordt het Normandpark in Middelkerke terug omgetoverd tot een sfeervol decor voor Magisch Middelkerke, hét eindejaarsevenement dat jong en oud in vervoering brengt.

Natacha Lejaeghere, Schepen van Toerime: “ Van 13 december tot en met 5 januari kan je hier genieten van sfeervolle kerstverlichting, betoverende animaties en hartverwarmende activiteiten. Dit evenement is de perfecte manier om samen met je gezin in de feeststemming te komen”.

Sfeer en culinaire verwennerij

De sfeervolle inkleding ligt in handen van de gemeente Middelkerke. Het culinaire gedeelte wordt al drie jaar verzorgd door Fabian Scheidweiler. “Ik baat samen met mijn vrouw Panisara drie zaken uit op de Middelkerkse Zeedijk. Op Magisch Middelkerke vind je ons met een hele grote en ook een kleinere ‘Almhut’. Aprés-ski ambiance dus. Maar wij zorgen ook voor heerlijke winterse hapjes en warme en koude drankjes. Wij staan ook in voor alle kinde amusement hier in het park”.

Magisch Middelkerke is dagelijks toegankelijk vanaf vrijdag 13 december 2024 t.e.m. zondag 5 januari 2025. Van maandag tot en met donderdag van 14u00 tot 23u00. Van vrijdag tot en met zondag van 14u00 tot 00u00. Op kerstavond is het park open tot 18u00. Op oudejaarsavond is het park open tot 03u00. Op 5 januari tijdens de Nieuwjaarsreceptie voor inwoners en tweedeverblijvers is het park open vanaf 11u00. De showuren zijn dagelijks vanaf 16u00 tot 22u00, om het uur.

Meer info: visit.middelkerke.be