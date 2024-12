Beleef de betovering van Magisch Middelkerke in het Normandpark

Magisch Middelkerke is opnieuw de sfeervolle ontmoetingsplek tijdens de feestdagen in Middelkerke. Het Normandpark baadt in een zee van gezelligheid en licht dankzij de prachtige sfeerverlichting, de attracties, de warme drank- en eethutjes en het gevarieerde feestprogramma. Absolute blikvanger voor deze vierde editie is de vernieuwde lasershow op de parkvijver. En ook voor de kinderen is het Normandpark een magisch plek.

Zelfs op normale dagen is de parkvijver van het Normandpark een absolute trekpleister. Tijdens Magisch Middelkerke verandert die echter in een betoverend toneel dankzij de indrukwekkende lasershow. Projectcoördinator Bram Opstaele: “De lasershow wordt de absolute blikvanger van Magisch Middelkerke. We toveren letterlijk met licht in deze donkere dagen. Dat geeft uiteraard een fantastische dimensie aan Magisch Middelkerke. Ik verzeker je, de ‘ooeeehs’ en de ‘aaaaahs’ zullen niet bij te houden zijn”, lacht Bram. “Voor een optimaal effect van de lasershow vindt de eerste vertoning pas om 16 uur. plaats. Dan begint het al wat te schemeren. Om het uur herhalen we de lasershow en dat iedere dag tot 22 uur.”

‘Jingelende’ feestbands en betoverende animatie

Afgelopen zaterdag opende Brooks het podium in de Almhut. Op vrijdag 20 december is het de beurt aan Mezami en op vrijdag 3 januari overrompelen De Ambissadeurs je met een rollercoaster verrassende covers. Alle optredens starten om 21 uur en zijn gratis toegankelijk in de Almhut. “Naast het muziekaanbod is er ook een ruim animatieaanbod. “Ook daar ligt de klemtoon op visuele betovering. Uiteraard komt de kerstman langs, maar onze bezoekers gaan vast en zeker verrast worden door andere sprookjesachtige figuren zoals de lichtgevende pauw, of bijzondere vuuracts”, stelt Bram. De animatie start ook altijd in de namiddag om 16 uur., opnieuw om een perfect visueel effect te garanderen.

Voor kinderen wordt het extra magisch

Al enkele jaren bundelt het kidsconcept Hupsakee iedere schoolvakantie leuke activiteiten voor kinderen. Ook bij Magisch Middelkerke is die ‘Hupsakeetouch’ alomtegenwoordig. “Rendier Remi neemt alle kinderen mee voor een spannend luisterverhaal dat dagelijks van 14 tot 16 uur doorgaat. Remi stippelde ook een sprookjeszoektocht uit. Daarnaast zijn ook leuke attracties zoals de draaiende theekopjes van de partij. Extra feeëriek zijn de betoverende zeepbellen vlakbij het speelplein”, zegt Bram. “Perfect voor originele familiekiekjes.”

Sfeer en smaak rond de Magic Foodcourt

Magisch Middelkerke is ook een smakelijke foodmarket. “Klopt. In de Magic Foodcourt knettert de barbecue, onze frituur draait op volle toeren en bij de koffie- en jeneverbar proef je van allerlei koffiespecialiteiten. Vlakbij het speelplein kunnen kinderen dan weer smullen van suikerspin en oliebollen in de kleurrijke ‘Kidstruck’”.

Ook in de Almhut en de Après Ski-hut is de eet- en drinkkaart erg veelzijdig en origineel. “Trouwens, de Almhut is het perfecte uitkijkpunt voor een fantastisch zicht op de ganse site en de lasershow”, besluit Bram.

Magisch Middelkerke is om trots op te zijn

Voor Natacha Lejaeghere is Magisch Middelkerke de eerste grote afspraak sinds ze schepen voor toerisme en evenementen werd. “Het is ondertussen een bijzonder bekend concept. Je merkt dat mensen van overal de weg vinden naar Magisch Middelkerke, maar ook onze inwoners komen er gezellig bijpraten met vrienden en familie. De grote troef is volgens mij de veelzijdigheid en de toegankelijkheid. Je kan gewoon door het park wandelen en betoverd raken door de sfeer. Samen met alle partners hebben onze diensten hier iets fantastisch neergezet. Ik ben er alvast bijzonder trots op”, besluit Natacha Lejaeghere.

Magisch Middelkerke praktisch

Openingsuren?

Magisch Middelkerke is dagelijks toegankelijk vanaf vrijdag 13 december 2024 t.e.m. zondag 5 januari 2025

Van maandag tot en met donderdag 14 tot 23 uur

Van vrijdag tot en met zondag 14 tot 00 uur

Op kerstavond is het park open tot 18 uur

Op oudejaarsavond is het park open tot 03 uur

Op 5 januari is er de traditionele nieuwjaarsreceptie voor inwoners en tweedeverblijvers. Dan is het park open vanaf 11 uur.

Wanneer vinden de lasershows plaats? Dagelijks vanaf 16 tot 22 u., om het uur.

Voor een volledig overzicht van het programma? www.middelkerke.be/magisch-middelkerke