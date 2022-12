Bedenk een originele naam voor site de Schakel en win een Wingene bon

De nieuwe site met bufferbekken, hondenloopweide, mountainbike- en cyclocrossparcours aan de Hoogweg op site de Schakel Wingene wordt begin februari feestelijk geopend. De gemeente is nog op zoek naar een geschikte naam en doet een oproep.

Op een steenworp van het centrum werd 3,5 hectare grond omgevormd tot een combinatie van waterhuishouding, natuurbeleving en recreatie. “De provincie West-Vlaanderen en de gemeente werkten intensief samen om langs de Ringbeek een gecontroleerd overstromingsgebied, GOG, aan te leggen”, zegt schepen van Openbare Werken en Groenbeheer Hedwig Kerckhove. “Die kan bij hevige regenval de piek van te hoge waterstanden in de beek opvangen.” In normale omstandigheden staat het overstromingsgebied droog, op de uitgegraven poelen na. Deze nieuwe poelen zijn drukbezocht door een variëteit aan vogels en insecten, een klein stukje natuur dat verder uitgebouwd wordt.

“Het natuurgebied werd eind november aangeplant tijdens de plantactie op Dag van de natuur en de hondenloopweide kreeg ondertussen vorm”, vult schepen van Milieu Brecht Warnez aan. “Sportliefhebbers zullen binnenkort kunnen genieten van een afgebakende mountainbike- en cyclocrossparcours met verschillende niveaus” , weet schepen van Sport Jens Danneels.

Feestelijke opening

De feestelijke opening is voorzien in het weekend van 11 en 12 februari 2023. De site heeft nog geen naam en de gemeente doet een oproep. Wie een originele naam in gedachten heeft voor de site, kan zijn of haar suggesties bezorgen aan de gemeente via het digitale formulier op www.wingene.be/naam-site-de-schakel. Voorstellen indienen kan tot en met zondag 8 januari 2023. Daarna worden de vijf origineelste namen anoniem geselecteerd door een jury en worden deze voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. De inzender van de winnende naam ontvangt een Wingenebon van 100 euro. Uit alle ingediende suggesties worden ook nog eens vijf winnaars geloot die een Wingenebon van 20 euro ontvangen.