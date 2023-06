Bart Peeters en Regi op Popmasters en Dreambeats: “Genieten op verschillende podia”

Op 30 juni en 1 juli strijkt het dubbelfestival Popmasters en Dreambeats opnieuw neer aan de Krekemeersen. Twee dagen lang kunnen muziekliefhebbers van de betere Vlaamse popmuziek en techno, retro en beats hun hartje ophalen aan het wachtbekken.

“Op vrijdag 30 juni steekt Popmasters, het kleine broertje van Dreambeats, al serieus het vuur aan de muzikale lont”, aldus organisator Pieter Vanoverschelde. “Kortemarkenaren Winne Vierstraete en Tuur Lietaert openen het festival om 16 uur met hun covergroep Messed Up Universe. Om 17.30 uur is het de beurt aan U2be, met Kortemarkenaar Nick Beernaert die in de huid kruipt van U2-frontman Bono. Zij brengen anderhalf uur een eerbetoon aan de legendarische Ierse rockgroep. Daarna jeugdnostalgie troef met een concert van X!nk om 20 uur, terwijl Bart Peeters en zijn Ideale Mannen de tent in lichterlaaie zetten om 21.45 uur. Bram en Lennert bouwen nog een afsluitend feestje van 90 minuten omstreeks middernacht”, zegt Pieter. “Er zijn nog steeds tickets te verkrijgen voor Popmasters voor de scherpe prijs van 30 euro. Wie er geen genoeg van kan krijgen, bestelt best een duo-ticket voor 70 euro en dan mag je ook op zaterdag 1 juli al vanaf 12 uur het terrein op, want dan barsten de beats los tijdens de achtste editie van Dreambeats, dit jaar in het thema Danse Eternelle. Op verschillende podia kunnen de liefhebbers van techno, retro en beats genieten van de klanken van onder andere dj Amari, drummer Michael Schack, Jebroer, Omdat Het Kan Soundsystem featuring Average Rob, Mark with a K en Regi.”

Oordopjes

“Wie enkel van Dreambeats wil genieten, betaalt slechts 50 euro voor een ticket. Deze zijn zowel online te verkrijgen, maar ook bij TAL in Kortemark of ROJO in Handzame. Het festivalterrein is te bereiken via de unieke ingang ter hoogte van de Lichterveldestraat 40. Enkel festivalgangers vanaf 16 jaar worden toegelaten”, zegt Pieter.

“Er zijn lockers aanwezig op het terrein en er zijn oordopjes te verkrijgen. Evenwel is het goed om weten dat je, eenmaal je het festivalbandje om hebt, het terrein niet meer terug op mag, eens je het verlaten hebt. Wie nog geen tickets heeft, wacht beter niet te lang meer, want Dreambeats is zo goed als uitverkocht.”

Info: www.popmasters.be en www.dreambeats.be