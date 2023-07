Bart Gunst toont zijn opvolger Koenraad Dekens de weg in de Tieltse Europafeesten: “Putten uit het vele Tielts muziektalent”

De Tieltse Europafeesten (7-9 juli) staan opnieuw voor de deur. En dat worden de laatste van Bart Gunst in zijn functie bij de dienst evenementen van de stad Tielt. Bart gaat in CC Gildhof aan de slag, maar ondertussen kan hij zijn opvolger Koenraad Dekens ook al inwerken. Beiden kijken ze al uit naar een nieuwe editie van de Tieltse Europafeesten die alvast in de zon zal baden.

De Tieltse Europafeesten kunnen opnieuw buigen op een mooi programma. En daar heeft de dienst evenementen van de stad Tielt, uiteraard met het fiat van het schepencollege, een grote hand in. Bart Gunst (49) maakt ondertussen zijn opvolger wegwijs in de job en het stadhuis, maar beide heren hebben ook iets gemeen. Ze zijn niet van Tielt afkomstig… “Ik woon hier ondertussen wel”, zegt Bart, “maar ik ben geboren in Ieper en groeide op in Geluveld, werkte eerst in een jeugdhuis in Kortrijk, daarna aan de academie in Tielt en nu al jaren op de dienst evenementen van de stad Tielt. Op 1 oktober ruil ik die job voor een gelijkaardige functie in CC Gildhof. Ik wilde altijd al eens in de culturele sector werken en straks is het zover.”

Zijn opvolger Koenraad Dekens (33) komt van nog wat verder. “Ik ben opgegroeid in Overijse, was daar onder meer actief in de Chiro en raakte zo in het organiseren verzeild, onder meer bij de vzw Tropiscala (jaarlijks muziek- en sportfestival in Overijse, red.) waar ik al een tiental jaar voorzitter ben en waar we ook een beroep doen op heel wat vrijwilligers. Daar zie ik al een gelijkenis met de Tieltse Europafeesten. Maar de liefde lokte me naar West-Vlaanderen. Ik woon nu in Brugge. Tot voor kort was ik nog actief op de evenementendienst van Kortenberg in Vlaams-Brabant. Ik zocht een gelijkaardige job iets dichter bij Brugge en ik solliciteerde hier in Tielt. Er kwam uiteraard een examen aan te pas en ik werkte me wat in wat Tielt betreft, ik kende de stad niet. Ik had loopbaanonderbreking genomen op mijn vorige job, waar ik zopas ontslag heb genomen. Na drie weken hier voel ik dat ik de juiste keuze gemaakt heb.”

Met jullie dienst organiseren jullie meer dan de Tieltse Europafeesten alleen?

Bart: “Wij maken eigenlijk deel uit van de dienst Toerisme, Evenementen en Lokale Economie. Daar zijn we met drie collega’s. Eén collega (Charlien Degraeve, red.) neemt Toerisme en Lokale Economie op zich, samen met Celine Herman sta ik en dus straks Koenraad in voor de evenementen. Daarbij zijn de Tieltse Europafeesten natuurlijk onze grootste organisatie. Maar verder ondersteunen we ook heel wat lokale verenigingen bij hun organisaties. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van vergunningen. We staan ook mee in voor promotionele ondersteuning. Maar ook de nieuwjaarsreceptie en de ontvangst van de nieuwe inwoners komen op ons bord. Samen met de jeugddienst helpen we bij de carnavalsstoet, we werken mee aan het vrijwilligersfeest, ook op de viering van 11 juli en 11 november hebben we onze inbreng… We hebben dus het hele jaar rond goed ons werk.”

Bart Gunst (rechts) met zijn opvolger Koenraad Dekens tussen de TEF-affiches van de jongste jaren. © WMe by Wouter Meeus

Krijgen jullie carte blanche bij het samenstellen van de programmatie van de Tieltse Europafeesten?

Bart: “Wij werken het voorstel uit, maar uiteraard in samenspraak met onze schepen van feestelijkheden Grietje Goossens. We moeten ons ook aan een budget houden en de indexering daarvan kan op dit moment moeilijk de stijgende kosten volgen. Maar we slagen er toch altijd in om een mooie affiche samen te stellen.”

Daar zit de laatste jaren ook een duidelijke lijn in!

Bart: “Dat klopt. Op vrijdag kiezen we voor Nederlandstalige, populaire feestmuziek. Op zaterdag geven we lokaal talent de kans en gaan we wat meer de alternatieve toer op. En op zondag starten we voor de jongsten en eindigen we met optredens voor wie wat minder jong is. Die formule slaat wonderwel aan.”

Ook weer heel wat Tielts talent op het podium?

Bart: “Op vrijdag onze dj’s MagiK en Tola OG, op zaterdag is zelfs driekwart van de programmatie Tielts met Weireldverbeteroars?, 50 No’s and a yes means yes en Radio Figaro.”

Koenraad: “Ongelofelijk eigenlijk hoeveel muzikaal talent hier is. Al die groepen die hier al de voorbije jaren zijn gepasseerd…”

Bart: “Klopt en daar putten we met plezier uit.”

“Op zaterdag is zelfs driekwart van onze programmatie van Tieltse inslag”

Koenraad, je was zelf nog niet betrokken bij de programmatie, maar hoe kijk jij er tegenaan?

Koenraad: “Die ziet er mooi en gevarieerd uit. Level Six heb ik ook al eens geprogrammeerd. Dat is een partyband die de sfeer er onmiddellijk in brengt.”

Bart: “Ze bestaan tien jaar en zullen zeker een topoptreden brengen.”

Koenraad: “Het programma straalt uit wat Tielt ook uitstraalt. Tielt wil een stad op mensenmaat zijn en ook de affiches is er eentje die aan die vereisten voldoet. Het spreekt een brede doelgroep aan. Ik ben hier nu nog niet lang, maar ik zie dat de mensen hier ook gewoon spontaan het bureau binnenstappen.”

Bart: “Het klopt. Soms komt hier iemand binnen om een groep of optreden aan te raden, iets dat ze elders gezien hebben en die wel bij of in onze stad zou passen.”

Hoeveel volk verwachten jullie op drie dagen?

Bart: “Enkele jaren geleden is er eens een telling geweest en toen kwamen we aan 65.000 mensen over drie dagen. Maar ondertussen zijn onze feesten nog gegroeid en komen we wel aan 80.000 mensen. We zijn natuurlijk ook afhankelijk van het weer. Hopelijk zit dat mee. Voor de optredens zelf schat ik dat zowat 6.000 tot 7.000 op de markt kunnen.”

Er zijn ook de straattheateracts. Scouten jullie die?

Bart: “Het is vooral collega Celine die daar de lead neemt. We gaan om de zoveel jaar eens naar Gevleugelde Stad in Ieper waar die acts zich voorstellen. Dan hebben we in één keer heel wat inspiratie voor enkele jaren ver. En het is ook een kleine wereld.”

Hebben al die artiesten soms ook geen bizarre wensen?

Bart: “Dat valt erg goed mee. De zalen in het stadhuis wordt omgebouwd tot kleedkamers en we zorgen dat ze hier niets te kort komen. Maar als iemand op de rider (lijst van wensen van de artiest, red.) zet dat er een zeven geschilde wortelen moet voorzien worden, dan passen wij toch even.”

Wat is je concrete taak het weekend zelf?

Bart: “Eigenlijk zou dat zo goed als niets moeten zijn. Ik ben dan ook pas gerust als de eerste noot gespeeld wordt. Dit jaar is dat door Pommelien Thijs, een van de grote winnaars van de MIA’s, en daar kijk ik wel naar uit. Onze organisatie is in de jaren ook geëvolueerd en bijgestuurd. Maar er kan natuurlijk altijd iets misgaan. Je werkt met mensen en dan is er snel iets gebeurd. Maar meestal kunnen we dat ook snel oplossen.”

Koenraad: “Bart presenteert ook de muziekoptredens, we hopen dat hij dat nog een tijdje verder zal doen. Dat moet toch minstens gebeuren door iemand met een West-Vlaamse tongval en die heb ik nog niet.”

Bart: “Dat is een achttal jaar geleden begonnen. Ik startte er aan als Chinese vrijwilliger. Door te presenteren loop ik ook over en weer en zo zie en hoor ik veel. En als er al eens iets misloopt, dan moeten we gewoon zorgen dat het publiek niets door heeft. The show must go on. Door de jaren heen hebben we ook al goede band gekweekt met de bureaus die met plezier hun artiesten naar hier sturen.”

Koenraad: “Zelf zal ik vooral goed mijn ogen open houden. Of ik nog terug rijd naar Brugge? Op een half uurtje sta ik thuis. Maar ik heb hier al wat collega’s leren kennen, eens blijven overnachten na een late vergadering of de Tieltse Europafeesten zal duidelijk geen probleem zijn.”