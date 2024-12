“Avond vol spanning en plezier”: tweede editie van Belgisch kampioenschap UNO in Tielt

Op zaterdag 25 januari 2025 vindt in de Europahal de tweede editie van het Belgisch kampioenschap UNO plaats. “Het evenement, vorig jaar een groot succes, biedt een avond vol spanning, plezier en een vleugje gezonde competitie”, aldus Matthias Allegaert, die mee in de organisatie zit van ’t Nieuwland.

“Het concept blijft gelijk. In vier ronden gaan we op zoek naar de beste UNO-speler van België. Als opwarmer is er de KIDS-editie waar alle kinderen jonger of gelijk aan 8 jaar kunnen aan deelnemen. Sommige kinderen durven het zelf aan om aan beide edities deel te nemen. De inschrijvingen zijn nog maar net gestart, maar lopen al vlot binnen. Inschrijven kan tot en met 19 januari of tot het volzet is.”

Met een tweede editie van het Belgisch kampioenschap UNO hoopt de organisatie meer deelnemers uit andere provincies te mogen verwelkomen. “Via Facebook zijn er steeds mensen die via via in aanraking komen met ons evenement. Vorig jaar werd het BK ook gretig opgenomen in de nationale media waarbij we heel wat aandacht kregen in de kranten, televisie en radio. Hopelijk kunnen we hier heel wat mensen inspireren om ook dit jaar eens hun kans te wagen, want geef toe, het is toch wel een titel die je met trots kan dragen? We hopen alvast met de volledige organisatie dat de winnares van vorig jaar haar titel komt verdedigen.”

Meer speeltoestellen

Naast de belofte van een avond vol spelplezier kan de organisatie weer rekenen op een goed gevulde prijzentafel. “Ook dit jaar zijn er inderdaad weer mooie prijzen te winnen, vooral voor de spelers aan de finaletafel. Vorig jaar kreeg de winnares een professionele fotoshoot cadeau en ik heb horen waaien dat het dit jaar weer eens het geval zou kunnen zijn. Daarnaast is er ook opnieuw een tombola met waardevolle prijzen, waardoor niet alleen deelnemers, maar ook toeschouwers in de prijzen kunnen vallen.”

Net zoals de voorbije edities krijgt de opbrengst van het evenement een mooie bestemming. “Op het einde van het schooljaar wordt onze speelplaats volledig onthard. Dat is een megaproject waar we heel wat centen voor nodig hebben. We hebben al heel wat kunnen vergaren door subsidies en hebben al heel wat gespaard dankzij de evenementen van de afgelopen jaren. Echter willen we graag nog wat meer speeltoestellen als afwerking. De opbrengst van dit kampioenschap gaat dan ook integraal naar het speelplezier van de kinderen.” (KeMa)