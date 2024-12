Aperitiefconcert en kerstmutsenworp op Kerstsmul

Op zaterdag 14 december organiseert het Kermiscomité Madonna voor de eerste keer sinds 2017 hun Kerstsmul. Iedereen is vanaf 17.30 uur welkom op het kerkplein waar een vijftiental standhouders allerlei lekkers zal aanbieden. “Voor de kinderen voorzien we een visput, schietkraam en springkasteel”, zegt voorzitter Deborah De Smaels. “Om 18 uur is er een aperitiefconcert in de kerk van de Ieperse zangeres Stella Verstraete. Om 19.30 uur houden we weer onze traditionele kerstmutsenworp vanuit de kerktoren en kun je kerstfoto’s laten nemen door fotoclub SO-ISO. Om 21 uur laat dj BLVKPRINT iedereen mee dansen tijdens een livestream.” Op de foto zien we v.l.n.r. Steve Prinzie, Deborah De Smaels, Jenny Storme, Severine Latruwe, Bart Cappoen, Claudia Claridi, kerstman Joachim Degraeve, Bert Vermeulen, Marylein Vansteenhuyse en Dimitri Degraeve. (foto TOGH)